Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.
Під час візиту Папи Франциска до Іраку в 2021 році британська розвідка запобігла теракту. Смертники, включаючи жінку з вибухівкою, планували атаку в Мосулі.
У своїй новій автобіографії Папа Франциск розповів про спробу теракту проти нього в Іраку 2021 року. Британська розвідка попередила про терористів-смертників, яких згодом нейтралізувала іракська поліція.
На парламентських виборах у Грузії поліція розслідує масове вкидання бюлетенів на дільниці в Марнеулі. У Багдатському муніципалітеті виборець розбив обладнання для електронного голосування.
Іран припинив непрямі переговори зі США в Омані через напруженість з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори не відновляться, доки не буде подолано поточну кризу.
США здійснили авіаудар по базі Народних мобілізаційних сил Іраку на південь від Багдада. В результаті загинуло 4 члени угруповання, ще 4 поранено. Це перший відомий удар США в Іраку з лютого.
Високий суд Лондона постановив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж матиме можливість оскаржити рішення про його екстрадицію до США, де йому загрожують звинувачення у шпигунстві, пов'язані з публікацією секретних документів.
ЄС і США висловили занепокоєння новим законом Іраку, що криміналізує ЛГБТК+ стосунки до 15 років ув'язнення, розкритикувавши його як загрозу правам і свободам людини.
Авіаудар по військовій базі на південь від Багдада, яку використовує іракське бойове угрупування "Аль-Хашд аш-Шаабі", завдав матеріальних збитків, але про жертви не повідомляється.
Ірак планує відремонтувати нафтопровід Кіркук-Джейхан до Туреччини, що дозволить експортувати до 350 000 барелів на добу до кінця місяця, що може викликати напруженість у відносинах з курдською владою щодо контролю над доходами від нафти.
Високий суд у Лондоні ухвалив рішення відкласти екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до завершення розгляду апеляції.
В результаті удару американського безпілотника в Багдаді загинув командир іракського угруповання "Катаїб Хезболла", який відповідав за планування та участь в атаках на американські війська в регіоні.
За повідомленнями, внаслідок авіаударів США по цілях в Іраку та Сирії загинуло 40 осіб.
16 осіб загинули і 25 отримали поранення в результаті авіаударів США по проіранських цілях в Іраку, за даними офісу прем'єр-міністра Іраку.
Іран попереджає, що рішуче відповість на будь-яку атаку США і не потерпить погроз у відповідь на атаку балістичною ракетою американської бази в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських солдатів.
США заявили, що підтримувані Іраном бойовики атакували війська, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, убивши трьох і поранивши ще 25.