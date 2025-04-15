"Ми не боїмося війни": Іран попередив США, що не залишить без відповіді будь-яку атаку

Іран попереджає, що рішуче відповість на будь-яку атаку США і не потерпить погроз у відповідь на атаку балістичною ракетою американської бази в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських солдатів.