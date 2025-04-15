$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24742 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 151823 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 133868 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136455 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 132755 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133217 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195641 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77426 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164521 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116642 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 44202 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 56523 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61113 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 51597 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 32834 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 13409 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 23467 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 52017 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 61502 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 151820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 6658 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12714 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14670 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110352 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111932 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Багдад

Новини по темi

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації

В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.

Новини Світу • 15 березня, 03:40 • 17671 перегляди

Британська розвідка запобігла замаху на Папу Франциска в Іраку

Під час візиту Папи Франциска до Іраку в 2021 році британська розвідка запобігла теракту. Смертники, включаючи жінку з вибухівкою, планували атаку в Мосулі.

Новини Світу • 18 грудня, 15:41 • 18619 перегляди

Папа Римський заявив, що уникнув подвійного замаху під час візиту в Ірак 2021

У своїй новій автобіографії Папа Франциск розповів про спробу теракту проти нього в Іраку 2021 року. Британська розвідка попередила про терористів-смертників, яких згодом нейтралізувала іракська поліція.

Новини Світу • 18 грудня, 00:58 • 19213 перегляди

У Грузії на виборах: вкидання бюлетенів і розгром електронних урн

На парламентських виборах у Грузії поліція розслідує масове вкидання бюлетенів на дільниці в Марнеулі. У Багдатському муніципалітеті виборець розбив обладнання для електронного голосування.

Новини Світу • 26 жовтня, 10:38 • 21503 перегляди

В очікуванні помсти Ізраїлю: Іран заявив про припинення непрямих переговорів зі США

Іран припинив непрямі переговори зі США в Омані через напруженість з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори не відновляться, доки не буде подолано поточну кризу.

Новини Світу • 14 жовтня, 13:49 • 14292 перегляди

Сполучені Штати завдали удару по Іраку, загинуло четверо людей – ЗМІ

США здійснили авіаудар по базі Народних мобілізаційних сил Іраку на південь від Багдада. В результаті загинуло 4 члени угруповання, ще 4 поранено. Це перший відомий удар США в Іраку з лютого.

Новини Світу • 31 липня, 09:10 • 20530 перегляди

Британський суд дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США

Високий суд Лондона постановив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж матиме можливість оскаржити рішення про його екстрадицію до США, де йому загрожують звинувачення у шпигунстві, пов'язані з публікацією секретних документів.

Новини Світу • 20 травня, 12:02 • 21785 перегляди

У ЄС та США висловили стурбованість з приводу криміналізації одностатевих стосунків в Іраку

ЄС і США висловили занепокоєння новим законом Іраку, що криміналізує ЛГБТК+ стосунки до 15 років ув'язнення, розкритикувавши його як загрозу правам і свободам людини.

Новини Світу • 29 квітня, 09:22 • 61234 перегляди

Військова база на південь від Багдада в Іраку зазнала авіаудару

Авіаудар по військовій базі на південь від Багдада, яку використовує іракське бойове угрупування "Аль-Хашд аш-Шаабі", завдав матеріальних збитків, але про жертви не повідомляється.

Війна • 20 квітня, 00:07 • 40709 перегляди

Ірак має намір запустити нафтопровід для поставок до Туреччини через 10 років

Ірак планує відремонтувати нафтопровід Кіркук-Джейхан до Туреччини, що дозволить експортувати до 350 000 барелів на добу до кінця місяця, що може викликати напруженість у відносинах з курдською владою щодо контролю над доходами від нафти.

Економіка • 9 квітня, 02:38 • 31477 перегляди

Британський суд відклав екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США

Високий суд у Лондоні ухвалив рішення відкласти екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до завершення розгляду апеляції.

Новини Світу • 26 березня, 14:16 • 26478 перегляди

Удар американського безпілотника знищив лідера іракського угрупування, який стояв за смертельним нападом на американську базу

В результаті удару американського безпілотника в Багдаді загинув командир іракського угруповання "Катаїб Хезболла", який відповідав за планування та участь в атаках на американські війська в регіоні.

Новини Світу • 8 лютого, 12:20 • 24231 перегляди

Reuters: унаслідок авіаударів США по цілях в Іраку і Сирії загинули 40 людей

За повідомленнями, внаслідок авіаударів США по цілях в Іраку та Сирії загинуло 40 осіб.

Війна • 4 лютого, 02:50 • 107487 перегляди

Ірак стверджує про 16 загиблих в результаті нічних авіаударів США

16 осіб загинули і 25 отримали поранення в результаті авіаударів США по проіранських цілях в Іраку, за даними офісу прем'єр-міністра Іраку.

Новини Світу • 3 лютого, 10:32 • 30745 перегляди

"Ми не боїмося війни": Іран попередив США, що не залишить без відповіді будь-яку атаку

Іран попереджає, що рішуче відповість на будь-яку атаку США і не потерпить погроз у відповідь на атаку балістичною ракетою американської бази в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських солдатів.

Новини Світу • 1 лютого, 08:24 • 22075 перегляди

Bloomberg: напад на базу США в Йорданії ставить Байдена перед найбільш значущим за його президентство

США заявили, що підтримувані Іраном бойовики атакували війська, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, убивши трьох і поранивши ще 25.

Новини Світу • 29 січня, 02:28 • 28490 перегляди