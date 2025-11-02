$42.080.01
Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Анкара та Багдад підписали угоду про водну інфраструктуру, де турецькі компанії реалізовуватимуть проєкти, фінансовані іракською нафтою. Угода передбачає будівництво трьох дамб та програм рекультивації земель.

Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти

Багдад і Анкара підписали угоду, що відкриває шлях до масштабних проєктів водної інфраструктури в Іраку. За домовленістю, їх реалізовуватимуть турецькі компанії, а фінансування здійснюватиметься за рахунок доходів від продажу іракської нафти Туреччині. Про це повідомили офіційні джерела обох сторін, інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Документ визначає механізм імплементації рамкової угоди з управління водними ресурсами, укладеної ще у квітні 2024 року під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Багдада. Тоді країни оголосили про початок нової фази покращення відносин після тривалого періоду політичних суперечностей.

Згідно з домовленостями, Ірак створить спеціальний урядовий комітет із відбору проєктів та запросить турецький бізнес до їх освоєння. Оплата робіт здійснюватиметься за спеціальною схемою – із нафтових поставок до Туреччини.

Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg30.10.25, 23:20 • 3454 перегляди

Перший пакет проєктів включатиме: три нові дамби для покращення збору та збереження води, а також три програми рекультивації земель, які мають повернути родючість постраждалим територіям.

Водний дефіцит залишається гострою проблемою для Іраку: приблизно 70% водних ресурсів країни надходить з-за кордону з річок Тигр та Євфрат, що беруть початок у Туреччині. Будівництво турецьких дамб раніше загострювало напругу між державами, однак нинішня угода свідчить про поступовий перехід до співпраці замість конфлікту.

Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій02.11.25, 18:09 • 3228 переглядiв

Степан Гафтко

