Ірак і Туреччина запустили новий етап співпраці у водній сфері: проєкти фінансуватимуться доходами від іракської нафти

Багдад і Анкара підписали угоду, що відкриває шлях до масштабних проєктів водної інфраструктури в Іраку. За домовленістю, їх реалізовуватимуть турецькі компанії, а фінансування здійснюватиметься за рахунок доходів від продажу іракської нафти Туреччині. Про це повідомили офіційні джерела обох сторін, інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Документ визначає механізм імплементації рамкової угоди з управління водними ресурсами, укладеної ще у квітні 2024 року під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Багдада. Тоді країни оголосили про початок нової фази покращення відносин після тривалого періоду політичних суперечностей.

Згідно з домовленостями, Ірак створить спеціальний урядовий комітет із відбору проєктів та запросить турецький бізнес до їх освоєння. Оплата робіт здійснюватиметься за спеціальною схемою – із нафтових поставок до Туреччини.

Перший пакет проєктів включатиме: три нові дамби для покращення збору та збереження води, а також три програми рекультивації земель, які мають повернути родючість постраждалим територіям.

Водний дефіцит залишається гострою проблемою для Іраку: приблизно 70% водних ресурсів країни надходить з-за кордону з річок Тигр та Євфрат, що беруть початок у Туреччині. Будівництво турецьких дамб раніше загострювало напругу між державами, однак нинішня угода свідчить про поступовий перехід до співпраці замість конфлікту.

