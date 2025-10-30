Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg

Енергетичний сектор росії зазнає найсерйознішого удару з початку повномасштабної війни. За даними Bloomberg, морський експорт російських нафтопродуктів скоротився до 1,89 млн барелів на добу – мінімального рівня за останні три роки. Про це пише УНН.

Деталі

Причиною стали збої на нафтопереробних заводах, санкційний тиск Заходу та удари українських безпілотників по об’єктах паливної інфраструктури.

Згідно з аналітикою Vortexa Ltd., обсяги постачання палива впали навіть попри зростання експорту дизелю. Найбільше скорочення зафіксовано у Балтійських портах, зокрема в Усть-Лузі, де напади безпілотників паралізували роботу експортного хабу. Ситуацію ускладнили й погодні умови, які затримали частину суден.

Нове падіння експорту – це серйозний фінансовий удар по москві, що намагається утримати стабільні доходи від енергоресурсів. Західні санкції, особливо проти "роснєфті" та "лукойлу", змушують трейдерів змінювати маршрути та графіки постачань, готуючись до набуття чинності нового пакету обмежень США 21 листопада.

Найближчим часом росія зберігатиме відносну стабільність постачання дизельного палива, яке переважно експортується до Туреччини та країн Африки. Водночас нафта й мазут залишаються найбільш вразливими через довгі маршрути до Азії, які часто потрапляють під ризик затримок або блокування.

Через припинення публікації офіційної статистики трейдери орієнтуються на морські перевезення, щоб оцінити реальний рівень видобутку. За даними Bloomberg, минулого тижня експорт сирої нафти впав на 3% – до 317 тисяч барелів на день, а обсяги поставок із Балтики залишаються обмеженими після атак на Усть-Лугу, яка забезпечує понад 60% усього російського експорту.

