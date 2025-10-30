Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg

$42.080.01
16:50 • 13674 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 24540 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18935 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23583 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51220 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10289 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26830 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24429 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42 • 11406 перегляди
Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"30 жовтня, 15:09 • 3464 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30 жовтня, 15:14 • 17450 перегляди
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42 • 5838 перегляди
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари18:12 • 4546 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 36760 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51219 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 50155 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 111456 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 100975 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Антоніу Гутерреш
Ед Мілібенд
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Канада
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 2794 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 41385 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 47726 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 71171 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 74851 перегляди
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
Tesla Cybertruck

Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б'ють по енергетиці рф – Вloomberg

Київ • УНН

Київ • УНН

 576 перегляди

Морський експорт російських нафтопродуктів скоротився до 1,89 млн барелів на добу, що є мінімальним рівнем за три роки. Причиною стали збої на НПЗ, санкції та удари українських безпілотників.

Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg

Енергетичний сектор росії зазнає найсерйознішого удару з початку повномасштабної війни. За даними Bloomberg, морський експорт російських нафтопродуктів скоротився до 1,89 млн барелів на добу – мінімального рівня за останні три роки. Про це пише УНН.

Деталі

Причиною стали збої на нафтопереробних заводах, санкційний тиск Заходу та удари українських безпілотників по об’єктах паливної інфраструктури.

Згідно з аналітикою Vortexa Ltd., обсяги постачання палива впали навіть попри зростання експорту дизелю. Найбільше скорочення зафіксовано у Балтійських портах, зокрема в Усть-Лузі, де напади безпілотників паралізували роботу експортного хабу. Ситуацію ускладнили й погодні умови, які затримали частину суден.

Сербія просить США послабити санкційний тиск на НПЗ, повʼязаний з "Газпромом"29.10.25, 18:46 • 3264 перегляди

Нове падіння експорту – це серйозний фінансовий удар по москві, що намагається утримати стабільні доходи від енергоресурсів. Західні санкції, особливо проти "роснєфті" та "лукойлу", змушують трейдерів змінювати маршрути та графіки постачань, готуючись до набуття чинності нового пакету обмежень США 21 листопада.

Найближчим часом росія зберігатиме відносну стабільність постачання дизельного палива, яке переважно експортується до Туреччини та країн Африки. Водночас нафта й мазут залишаються найбільш вразливими через довгі маршрути до Азії, які часто потрапляють під ризик затримок або блокування.

Найбільший індійський НПЗ шукає поставки з Америки після санкцій США проти рф - Bloomberg30.10.25, 13:55 • 10422 перегляди

Через припинення публікації офіційної статистики трейдери орієнтуються на морські перевезення, щоб оцінити реальний рівень видобутку. За даними Bloomberg, минулого тижня експорт сирої нафти впав на 3% – до 317 тисяч барелів на день, а обсяги поставок із Балтики залишаються обмеженими після атак на Усть-Лугу, яка забезпечує понад 60% усього російського експорту.

Німеччина може націоналізувати підрозділ "роснефті" після санкцій США - Reuters29.10.25, 23:41 • 4558 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Газпром
Reuters
Bloomberg
Сербія
Німеччина
Туреччина
Сполучені Штати Америки