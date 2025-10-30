$42.080.01
16:50 • 13381 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 23693 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 18425 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 23108 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50589 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10164 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26711 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24392 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27968 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19115 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Эксклюзивы
Tesla Cybertruck

Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Морской экспорт российских нефтепродуктов сократился до 1,89 млн баррелей в сутки, что является минимальным уровнем за три года. Причиной стали сбои на НПЗ, санкции и удары украинских беспилотников.

Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg

Энергетический сектор России переживает самый серьезный удар с начала полномасштабной войны. По данным Bloomberg, морской экспорт российских нефтепродуктов сократился до 1,89 млн баррелей в сутки – минимального уровня за последние три года. Об этом пишет УНН.

Детали

Причиной стали сбои на нефтеперерабатывающих заводах, санкционное давление Запада и удары украинских беспилотников по объектам топливной инфраструктуры.

Согласно аналитике Vortexa Ltd., объемы поставок топлива упали даже несмотря на рост экспорта дизеля. Наибольшее сокращение зафиксировано в Балтийских портах, в частности в Усть-Луге, где нападения беспилотников парализовали работу экспортного хаба. Ситуацию усугубили и погодные условия, которые задержали часть судов.

Сербия просит США ослабить санкционное давление на НПЗ, связанный с "Газпромом"29.10.25, 18:46 • 3264 просмотра

Новое падение экспорта – это серьезный финансовый удар по Москве, которая пытается удержать стабильные доходы от энергоресурсов. Западные санкции, особенно против "Роснефти" и "Лукойла", вынуждают трейдеров менять маршруты и графики поставок, готовясь к вступлению в силу нового пакета ограничений США 21 ноября.

В ближайшее время Россия будет сохранять относительную стабильность поставок дизельного топлива, которое преимущественно экспортируется в Турцию и страны Африки. В то же время нефть и мазут остаются наиболее уязвимыми из-за длинных маршрутов в Азию, которые часто попадают под риск задержек или блокировки.

Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg30.10.25, 13:55 • 10393 просмотра

Из-за прекращения публикации официальной статистики трейдеры ориентируются на морские перевозки, чтобы оценить реальный уровень добычи. По данным Bloomberg, на прошлой неделе экспорт сырой нефти упал на 3% – до 317 тысяч баррелей в день, а объемы поставок с Балтики остаются ограниченными после атак на Усть-Лугу, которая обеспечивает более 60% всего российского экспорта.

Германия может национализировать подразделение «Роснефти» после санкций США – Reuters29.10.25, 23:41 • 4556 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Газпром
Reuters
Bloomberg L.P.
Сербия
Германия
Турция
Соединённые Штаты