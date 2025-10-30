Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg

Энергетический сектор России переживает самый серьезный удар с начала полномасштабной войны. По данным Bloomberg, морской экспорт российских нефтепродуктов сократился до 1,89 млн баррелей в сутки – минимального уровня за последние три года. Об этом пишет УНН.

Детали

Причиной стали сбои на нефтеперерабатывающих заводах, санкционное давление Запада и удары украинских беспилотников по объектам топливной инфраструктуры.

Согласно аналитике Vortexa Ltd., объемы поставок топлива упали даже несмотря на рост экспорта дизеля. Наибольшее сокращение зафиксировано в Балтийских портах, в частности в Усть-Луге, где нападения беспилотников парализовали работу экспортного хаба. Ситуацию усугубили и погодные условия, которые задержали часть судов.

Новое падение экспорта – это серьезный финансовый удар по Москве, которая пытается удержать стабильные доходы от энергоресурсов. Западные санкции, особенно против "Роснефти" и "Лукойла", вынуждают трейдеров менять маршруты и графики поставок, готовясь к вступлению в силу нового пакета ограничений США 21 ноября.

В ближайшее время Россия будет сохранять относительную стабильность поставок дизельного топлива, которое преимущественно экспортируется в Турцию и страны Африки. В то же время нефть и мазут остаются наиболее уязвимыми из-за длинных маршрутов в Азию, которые часто попадают под риск задержек или блокировки.

Из-за прекращения публикации официальной статистики трейдеры ориентируются на морские перевозки, чтобы оценить реальный уровень добычи. По данным Bloomberg, на прошлой неделе экспорт сырой нефти упал на 3% – до 317 тысяч баррелей в день, а объемы поставок с Балтики остаются ограниченными после атак на Усть-Лугу, которая обеспечивает более 60% всего российского экспорта.

