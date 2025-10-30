Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg

$42.080.01
Эксклюзив
11:00 • 11136 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 12649 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 11891 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 15963 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 18619 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 15304 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20010 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27580 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44677 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44944 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 25285 просмотра
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырехVideo30 октября, 04:07 • 6570 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 37344 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 18688 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 19975 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 4424 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 11143 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 19988 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 96442 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 85561 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 30632 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 38311 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 63064 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 67284 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 48253 просмотра
Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp. планирует закупить до 24 миллионов баррелей нефти из Америки в первом квартале следующего года. Это связано с сокращением поставок из россии после последнего пакета санкций США.

Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg

Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод, поддерживаемый государством, Indian Oil Corp. планирует закупить до 24 миллионов баррелей нефти из Америки в первом квартале следующего года, готовясь к сокращению поставок из России после последнего пакета санкций США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод, поддерживаемый государством, ищет поставки из США, Канады, Бразилии и Латинской Америки. Предложения о выражении заинтересованности принимаются до пятницы.

Индийские переработчики - основные покупатели российской нефти, поставляемой морем, - приостановили закупки после того, как на прошлой неделе Вашингтон внес в черный список крупнейших производителей - ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл". Некоторые из них, включая IOC, заявили, что в конечном итоге могут закупать нефть у альтернативных поставщиков, не подпадающих под санкции, но все они готовятся к сценарию, при котором экспорт нефти из страны ОПЕК+ будет значительно сокращен.

Индийские государственные НПЗ взвешивают варианты поставок российской нефти после санкций - Bloomberg28.10.25, 11:09 • 2891 просмотр

По словам человека, знакомого с ситуацией, IOC не размещала заказов на российскую нефть с 22 октября, хотя решение о продлении приостановки пока не принято. IOC выберет около пяти поставщиков для поставки баррелей из Северной и Южной Америки, пишет издание.

Indian Oil обычно закупает около 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29.10.25, 10:48 • 32627 просмотров

Юлия Шрамко

Санкции
Энергетика
Бразилия
Канада
Соединённые Штаты