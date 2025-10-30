Крупнейший индийский НПЗ ищет поставки из Америки после санкций США против рф - Bloomberg

Крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод, поддерживаемый государством, Indian Oil Corp. планирует закупить до 24 миллионов баррелей нефти из Америки в первом квартале следующего года, готовясь к сокращению поставок из России после последнего пакета санкций США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод, поддерживаемый государством, ищет поставки из США, Канады, Бразилии и Латинской Америки. Предложения о выражении заинтересованности принимаются до пятницы.

Индийские переработчики - основные покупатели российской нефти, поставляемой морем, - приостановили закупки после того, как на прошлой неделе Вашингтон внес в черный список крупнейших производителей - ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл". Некоторые из них, включая IOC, заявили, что в конечном итоге могут закупать нефть у альтернативных поставщиков, не подпадающих под санкции, но все они готовятся к сценарию, при котором экспорт нефти из страны ОПЕК+ будет значительно сокращен.

По словам человека, знакомого с ситуацией, IOC не размещала заказов на российскую нефть с 22 октября, хотя решение о продлении приостановки пока не принято. IOC выберет около пяти поставщиков для поставки баррелей из Северной и Южной Америки, пишет издание.

Indian Oil обычно закупает около 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

