Индийские государственные НПЗ взвешивают варианты поставок российской нефти после санкций - Bloomberg

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 2504 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 6620 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 7168 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 8270 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10886 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 21293 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 19704 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12597 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47408 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69637 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
76%
741мм
Популярные новости
Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС28 октября, 01:06 • 5706 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 21748 просмотра
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направленииVideo28 октября, 02:10 • 11726 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28 октября, 03:15 • 18534 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 11709 просмотра
публикации
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 3358 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 21266 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 19687 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 60321 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 61799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львовская область
Токио
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 12012 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 21266 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 32413 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 66300 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 79653 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Пистолет

Индийские государственные НПЗ взвешивают варианты поставок российской нефти после санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность продолжения закупки российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков после санкций США против крупных энергетических гигантов. Компании ждут указаний правительства и оценивают варианты, поскольку четыре подсанкционные компании составляли более 80% импорта российской нефти в Индию в 2024 году.

Индийские государственные НПЗ взвешивают варианты поставок российской нефти после санкций - Bloomberg

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность продолжения закупки российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл", которые на прошлой неделе были внесены США в санкционный черный список, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

С момента объявления о новом пакете санкций США нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., воздержались от поставок нефти марки Urals, эталонного российского сорта. По словам руководителей НПЗ, они ждут указаний правительства и взвешивают варианты.

Поскольку другие крупные производители, ПАО "сургутнефтегаз" и "газпром нефть", ранее были внесены в черный список, переработчики пытаются понять, сколько и по какой цене можно закупить у российских компаний, не подпадающих под санкции, сообщили руководители. Они также пытаются понять, какой объем нефти "роснефти" будет поставляться через другие компании.

Согласно данным Kpler, в 2024 году на четыре компании, попавшие под санкции, в совокупности пришлось более 80% импорта российской нефти в Индию.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы на этой неделе обычно вели бы активные переговоры с поставщиками российской нефти, готовясь к отгрузке в ноябре и поставке в декабре, пишет издание.

Вместо этого ожидается резкое падение поставок российской нефти, причем больше всего пострадает частная нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd., которая большую часть этого года закупала нефть марки Urals по срочному контракту с "роснефтью". После того, как Вашингтон представил свой план санкций, Reliance, до сих пор крупнейший покупатель нефти марки Urals в Индии, поспешил скупить альтернативные сорта нефти с Ближнего Востока и из США, следуя примеру своих государственных конкурентов.

Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23.10.25, 09:17 • 32085 просмотров

Единственным исключением в Индии может стать Nayara Energy Ltd., которая поддерживается "роснефтью" и уже под санкциями Европы и Великобритании. Признаков сокращения закупок российской нефти компания не продемонстрировала.

Покупатели в Китае, главном клиенте россии, давно демонстрируют готовность закрывать глаза на санкции, но даже там крупные государственные компании в последние дни воздерживаются от покупок, учитывая новые риски, пишет издание.

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2316 просмотров

Индия балансирует между риском вторичных санкций и необходимостью заключения торгового соглашения с США и рисками, связанными с ослаблением таких необходимых связей с россией, пишет издание. По словам руководителей компаний, государственные нефтеперерабатывающие заводы пока не получили указаний от правительства.

Хотя на четырех поставщиков, находящихся под санкциями, приходится львиная доля индийского импорта, в россии есть и другие, более мелкие производители, включая ПАО "татнефть" и "сахалин энерджи".

В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters24.10.25, 20:52 • 10782 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Индия
Китай
Соединённые Штаты