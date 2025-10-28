Индийские государственные НПЗ взвешивают варианты поставок российской нефти после санкций - Bloomberg

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность продолжения закупки российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл", которые на прошлой неделе были внесены США в санкционный черный список, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

С момента объявления о новом пакете санкций США нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., воздержались от поставок нефти марки Urals, эталонного российского сорта. По словам руководителей НПЗ, они ждут указаний правительства и взвешивают варианты.

Поскольку другие крупные производители, ПАО "сургутнефтегаз" и "газпром нефть", ранее были внесены в черный список, переработчики пытаются понять, сколько и по какой цене можно закупить у российских компаний, не подпадающих под санкции, сообщили руководители. Они также пытаются понять, какой объем нефти "роснефти" будет поставляться через другие компании.

Согласно данным Kpler, в 2024 году на четыре компании, попавшие под санкции, в совокупности пришлось более 80% импорта российской нефти в Индию.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы на этой неделе обычно вели бы активные переговоры с поставщиками российской нефти, готовясь к отгрузке в ноябре и поставке в декабре, пишет издание.

Вместо этого ожидается резкое падение поставок российской нефти, причем больше всего пострадает частная нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd., которая большую часть этого года закупала нефть марки Urals по срочному контракту с "роснефтью". После того, как Вашингтон представил свой план санкций, Reliance, до сих пор крупнейший покупатель нефти марки Urals в Индии, поспешил скупить альтернативные сорта нефти с Ближнего Востока и из США, следуя примеру своих государственных конкурентов.

Единственным исключением в Индии может стать Nayara Energy Ltd., которая поддерживается "роснефтью" и уже под санкциями Европы и Великобритании. Признаков сокращения закупок российской нефти компания не продемонстрировала.

Покупатели в Китае, главном клиенте россии, давно демонстрируют готовность закрывать глаза на санкции, но даже там крупные государственные компании в последние дни воздерживаются от покупок, учитывая новые риски, пишет издание.

Индия балансирует между риском вторичных санкций и необходимостью заключения торгового соглашения с США и рисками, связанными с ослаблением таких необходимых связей с россией, пишет издание. По словам руководителей компаний, государственные нефтеперерабатывающие заводы пока не получили указаний от правительства.

Хотя на четырех поставщиков, находящихся под санкциями, приходится львиная доля индийского импорта, в россии есть и другие, более мелкие производители, включая ПАО "татнефть" и "сахалин энерджи".

