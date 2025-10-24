$41.900.14
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Ведущий индийский покупатель российской нефти Reliance Industries Ltd будет соблюдать западные санкции против Москвы. Компания имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 тысяч баррелей сырой нефти в сутки у российского нефтяного гиганта "Роснефть".

В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters

Ведущий индийский покупатель российской нефти Reliance Industries Ltd (RELI.NS) будет соблюдать западные санкции против Москвы, сохраняя при этом свои отношения с текущими поставщиками нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании, пишет УНН.

Детали

Reliance, контролируемая миллиардером Мукешем Амбани и управляющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, что в западном штате Гуджарат, имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 тысяч баррелей сырой нефти в сутки у российского нефтяного гиганта "Роснефть" (ROSN.MM), открывает новую вкладку.

Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты ввели ряд санкций против России из-за ее войны в Украине, включая новые санкции США в четверг, направленные против двух ведущих российских производителей нефти – "Лукойл" и "Роснефть". США дали компаниям время до 21 ноября, чтобы свернуть свои операции с российскими производителями нефти.

ЕС, который ранее заявлял, что с 21 января не будет принимать топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах, которые получили или переработали российскую нефть за 60 дней до даты коносамента, в четверг принял 19-й пакет санкций.

Санкции против "роснефти" и "лукойла": Нидерланды и Румыния заговорили о продаже российских заводов на своих территориях - Politico24.10.25, 13:30 • 2506 просмотров

Как это принято в отрасли, контракты на поставку меняются, чтобы отражать изменение рыночных и регуляторных условий. Reliance будет учитывать эти условия, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками

– говорится в заявлении, присланном по электронной почте, не упоминая о своем контракте с "Роснефтью".

Reliance ранее заявляла, что будет соблюдать рекомендации ЕС по импорту продуктов нефтепереработки.

Нефтеперерабатывающий завод заявил, что его диверсифицированные закупки сырой нефти помогут ему пройти через европейские санкции, не уточняя, прекратит ли он закупки российской нефти для своего нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 1,4 миллиона баррелей в день в западном штате Гуджарат.

Reliance уверена, что ее проверенная временем диверсифицированная стратегия поставок сырой нефти и впредь будет обеспечивать стабильность и надежность работы нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, в частности в Европу

– сказал представитель.

Дополнение

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом – санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний вызвали опасения относительно перебоев в поставках, что и подтолкнуло рынок вверх.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
