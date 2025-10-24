$41.900.14
В Індії найбільший покупець російської нафти заявив про дотримання західних санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Провідний індійський покупець російської нафти Reliance Industries Ltd дотримуватиметься західних санкцій проти москви. Компанія має довгострокову угоду на купівлю майже 500 тисяч барелів сирої нафти на добу у російського нафтового гіганта "Роснефть".

В Індії найбільший покупець російської нафти заявив про дотримання західних санкцій - Reuters

Провідний індійський покупець російської нафти Reliance Industries Ltd (RELI.NS) дотримуватиметься західних санкцій проти москви, зберігаючи при цьому свої відносини з поточними постачальниками нафти, повідомляє Reuters з посиланням на заяву речник компанії, пише УНН.

Деталі

Reliance, яка контролюється мільярдером Мукешем Амбані та керує найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі, що у західному штаті Гуджарат, має довгострокову угоду на купівлю майже 500 тисяч барелів сирої нафти на добу у російського нафтового гіганта "Роснефть" (ROSN.MM), відкриває нову вкладку.

Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати запровадили низку санкцій проти росії через її війну в Україні, включаючи нові санкції США у четвер, спрямовані проти двох провідних російських виробників нафти – "лукойл" та "роснефть". США дали компаніям час до 21 листопада, щоб згорнути свої операції з російськими виробниками нафти.

ЄС, який раніше заявляв, що з 21 січня не прийматиме паливо, вироблене на нафтопереробних заводах, які отримали або переробили російську нафту за 60 днів до дати коносамента, у четвер ухвалив 19-й пакет санкцій.

Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico24.10.25, 13:30 • 2552 перегляди

Як це прийнято в галузі, контракти на постачання змінюються, щоб відображати зміну ринкових та регуляторних умов. Reliance враховуватиме ці умови, зберігаючи при цьому відносини зі своїми постачальниками

– йдеться в заяві, надісланій електронною поштою, не згадуючи про свій контракт з "роснефтью.

Reliance раніше заявляла, що дотримуватиметься рекомендацій ЄС щодо імпорту продуктів нафтопереробки.

Нафтопереробний завод заявив, що його диверсифіковані закупівлі сирої нафти допоможуть йому пройти через європейські санкції, не уточнюючи, чи припинить він закупівлі російської нафти для свого нафтопереробного комплексу потужністю 1,4 мільйона барелів на день у західному штаті Гуджарат.

Reliance впевнена, що її перевірена часом диверсифікована стратегія постачання сирої нафти й надалі забезпечуватиме стабільність та надійність роботи нафтопереробних заводів для задоволення внутрішніх та експортних потреб, зокрема до Європи

– сказав речник.

Доповнення

Ціни на нафту завершують тиждень упевненим зростанням – санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній викликали побоювання щодо перебоїв у постачанні, що й підштовхнуло ринок угору.

Павло Зінченко

Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Індія
Європейський Союз
Велика Британія
Нідерланди
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна