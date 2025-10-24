Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 14415 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 28649 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 22897 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 42720 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 21417 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 17436 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 20705 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31331 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29760 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29891 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5м/с
80%
741мм
Популярнi новини
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24 жовтня, 02:49 • 27502 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 22821 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 24536 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 10048 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 14897 перегляди
Публікації
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 1694 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 4466 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 42722 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 49119 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 69472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Кір Стармер
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 10700 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 23483 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 26040 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 30257 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 40318 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
TikTok
Facebook
Instagram

Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Керівництво Нідерландів і Румунії вважають, що "лукойл" продасть свої заводи, які розташовані на територіях зазначених країн.

Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico

Рішення президента США Дональда Трампа про запровадження санкцій проти найбільших нафтових компаній росії - "роснєфті" і "лукойла" - не паралізує військову машину володимира путіна, але допоможе ЄС назавжди позбутися російської нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

За словами Кімберлі Донован, експерта з санкцій аналітичного центру Atlantic Council, цей крок є важливим, адже європейські країни та компанії, які продовжують імпортувати енергоносії, переглянути свою політику щодо російських енергоносіїв до 21 листопада, коли санкції набудуть чинності.

Як зазначає видання, для "Лукойлу", зокрема, санкції "завдадуть значної шкоди", сказав один з колишніх керівників компанії. Він погодився говорити на умовах анонімності.

За його словами, компанія, ймовірно, буде змушена продати свої частки в закордонних проектах від Єгипту до Іраку, що вплине на 20% її доходів.

Водночас "Лукойл" все ще управляє сотнями автозаправних станцій по всій ЄС, у тому числі близько 200 в Бельгії; експлуатує гігантські нафтопереробні заводи в Румунії та Болгарії; і володіє 45-відсотковою часткою в заводу з переробки палива в Нідерландах. Також компанія постачає нафту до Угорщини та Словаччини, які все ще залежать від москви на 86-100% свого імпорту.

Державний секретар Румунії з питань енергетики Крістіан Бушой заявив в коментарі POLITICO, що "Лукойл" тепер буде "зобов'язаний" продати свій нафтопереробний завод Petrotel у південно-центральній частині країни до кінця наступного місяця.

Уряд Нідерландів також вважає швидкий продаж частки "Лукойл" у нафтопереробному заводі Zeeland на південному заході країни "найбільш імовірним сценарієм", йдеться в публікації.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Ірак
Дональд Трамп
Бельгія
Болгарія
Нідерланди
Румунія
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Єгипет
Україна
Віктор Орбан