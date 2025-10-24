Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico

Рішення президента США Дональда Трампа про запровадження санкцій проти найбільших нафтових компаній росії - "роснєфті" і "лукойла" - не паралізує військову машину володимира путіна, але допоможе ЄС назавжди позбутися російської нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

За словами Кімберлі Донован, експерта з санкцій аналітичного центру Atlantic Council, цей крок є важливим, адже європейські країни та компанії, які продовжують імпортувати енергоносії, переглянути свою політику щодо російських енергоносіїв до 21 листопада, коли санкції набудуть чинності.

Як зазначає видання, для "Лукойлу", зокрема, санкції "завдадуть значної шкоди", сказав один з колишніх керівників компанії. Він погодився говорити на умовах анонімності.

За його словами, компанія, ймовірно, буде змушена продати свої частки в закордонних проектах від Єгипту до Іраку, що вплине на 20% її доходів.

Водночас "Лукойл" все ще управляє сотнями автозаправних станцій по всій ЄС, у тому числі близько 200 в Бельгії; експлуатує гігантські нафтопереробні заводи в Румунії та Болгарії; і володіє 45-відсотковою часткою в заводу з переробки палива в Нідерландах. Також компанія постачає нафту до Угорщини та Словаччини, які все ще залежать від москви на 86-100% свого імпорту.

Державний секретар Румунії з питань енергетики Крістіан Бушой заявив в коментарі POLITICO, що "Лукойл" тепер буде "зобов'язаний" продати свій нафтопереробний завод Petrotel у південно-центральній частині країни до кінця наступного місяця.

Уряд Нідерландів також вважає швидкий продаж частки "Лукойл" у нафтопереробному заводі Zeeland на південному заході країни "найбільш імовірним сценарієм", йдеться в публікації.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".