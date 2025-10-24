"Побачимо, як воно все складеться": Трамп відреагував на заяву путіна про "імунітет" росії до санкцій США
Київ • УНН
Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.
Деталі
Президент США з іронією відреагував на запитання журналістки про заяву російського лідера володимира путіна щодо американських санкцій. очільник кремля стверджував, що росія нібито "імунна" до цих обмежень і що вони не матимуть впливу на економіку країни.
"Я радий, що він так вважає. Це добре. Я вам про це розповім через півроку, гаразд? Побачимо, побачимо, як воно все складеться", - сказав Трамп.
Санкції США проти росії
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
Нагадаємо
У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
