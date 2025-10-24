"Посмотрим, как оно все сложится": Трамп отреагировал на заявление путина об "иммунитете" россии к санкциям США
Киев • УНН
Дональд Трамп отреагировал на заявление владимира путина о якобы невосприимчивости россии к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как рф справится с ограничениями.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы кремля владимира путина о якобы невосприимчивости россии к американским санкциям. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на Clash Report.
Подробности
Президент США с иронией отреагировал на вопрос журналистки о заявлении российского лидера владимира путина относительно американских санкций. глава кремля утверждал, что россия якобы "иммунна" к этим ограничениям и что они не окажут влияния на экономику страны.
"Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я вам об этом расскажу через полгода, ладно? Посмотрим, посмотрим, как оно все сложится", - сказал Трамп.
Санкции США против россии
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
Напомним
В среду, 23 октября. владимир путин заявил, что новые санкции США имеют серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
