"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Міністерство фінансів США 22 жовтня запровадило санкції проти "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву негайно погодитися на припинення війни проти України.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України. Про це інформує УНН з посиланням на пресреліз Мінфіну.

Деталі

Окрім самих компаній "Лукойл" і "Роснефть", Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції й проти їхніх дочірніх структур - усіх підприємств, що прямо чи опосередковано належать цим корпораціям щонайменше на 50%.  

До переліку потрапили 34 такі компанії.

Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я. З огляду на відмову путіна припинити цю безглузду війну Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії, які фінансують військову машину кремля

- коментує санкції міністр фінансів Скотт Бессент.

Він також звернувся до союзників США із закликом підтримати санкції проти Росії та неухильно їх виконувати.

У заяві зазначається, що обмеження щодо "Лукойлу", "Роснефти" та їхніх дочірніх компаній запроваджено через "відсутність у Росії реального прагнення до мирного врегулювання війни в Україні".

Водночас Вашингтон наголосив, що й надалі виступатиме за мирне вирішення конфлікту, підкресливши: досягнення сталого миру можливе лише за умови щирої готовності росії до переговорів.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував значний поштовх у питанні санкцій проти росії, який очікується ввечері 22 жовтня або вранці 23 жовтня. Це відбувається на тлі скасування США заборони на використання Україною західних ракет для ударів по території рф та погодження ЄС 19-го пакету санкцій.  

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії22.10.25, 21:25 • 14437 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Сполучені Штати Америки
Україна