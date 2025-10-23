"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний
Киев • УНН
Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних фирм. США призвали Москву немедленно согласиться на прекращение войны против Украины.
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-релиз Минфина.
Детали
Помимо самих компаний "Лукойл" и "Роснефть", Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции и против их дочерних структур - всех предприятий, прямо или косвенно принадлежащих этим корпорациям не менее чем на 50%.
В перечень попали 34 такие компании.
Пришло время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля
Он также обратился к союзникам США с призывом поддержать санкции против России и неукоснительно их выполнять.
В заявлении отмечается, что ограничения в отношении "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних компаний введены из-за "отсутствия у России реального стремления к мирному урегулированию войны в Украине".
В то же время Вашингтон подчеркнул, что и впредь будет выступать за мирное разрешение конфликта, подчеркнув: достижение устойчивого мира возможно только при условии искренней готовности России к переговорам.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительный толчок в вопросе санкций против России, который ожидается вечером 22 октября или утром 23 октября. Это происходит на фоне отмены США запрета на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ и согласования ЕС 19-го пакета санкций.
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России22.10.25, 21:25 • 14294 просмотра