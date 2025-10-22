ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Киев • УНН
Европейский Союз 22 октября согласовал 19-й пакет санкций против России, сообщил Рикард Йозвяк. Пакет включает запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года и нацелен на российские банки, кредиторов в Центральной Азии, криптовалютные биржи, а также два китайских НПЗ и торговую компанию.
Европейский Союз сегодня, 22 октября, согласовал 19-й пакет санкций против России, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Подробности
Европейские санкции в отношении России наконец согласованы сегодня вечером! 19-й пакет с момента полномасштабного вторжения в Украину
Дополнение
Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовится одобрить 19-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года. Пакет также нацелен на российские банки, кредиторов в Центральной Азии и криптовалютные биржи, расширяя торговые ограничения и черный список нефтяных танкеров.
Сообщалось, что в пакет впервые включат два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода и одну торговую компанию. Эти структуры причастны к обходу западных ограничений, усиливая давление на Пекин.