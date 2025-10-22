Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії

Очікується, що лідери Європейського Союзу дадуть добро на 19-й пакет санкцій проти росії на саміті в четвер після того, як Словаччина зняла свої заперечення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пакет спрямований на подальше позбавлення москви доходів від енергетики та тиск на главу кремля володимира путіна для переговорів. Він забороняє імпорт скрапленого природного газу з росії з січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося спочатку, і спрямований проти російських банків, кредиторів у Центральній Азії та кількох криптовалютних бірж, пише видання.

"Думаю, ми доб'ємося свого, - заявив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн в інтерв'ю Bloomberg TV. - Дуже важливо, щоб Європейський Союз продовжував використовувати свої важелі впливу на росію - нашу міць і силу - щоб допомогти народу України".

Зеленського очікують на саміті ЄС для обговорення підтримки України і тиску на рф: деталі

Які країни опиралися

Введення санкцій затягнулося на кілька тижнів, оскільки Австрія, Угорщина та Словаччина чинили перешкоди, пише видання.

Австрія хотіла, щоб цей пакет заходів був спрямований на розморожування активів, пов'язаних із російським магнатом олегом дерипаскою, щоб допомогти компенсувати австрійському банку Raiffeisen Bank International AG штрафи, сплачені ним у росії.

Австрія блокує нові санкції ЄС проти рф, домагаючись компенсації для Raiffeisen Bank – Вloomberg

Зрештою, країна відмовилася від цього прохання, не отримавши належної підтримки.

"Ми виявляємо солідарність, - заявив журналістам у понеділок перед зустріччю в Брюсселі Йозеф Шеллхорн, державний секретар федерального міністерства європейських та міжнародних справ країни. - Нам потрібно говорити одним голосом. І це наша ціль".

Угорщина погодилася на заборону поставок російського СПГ до ЄС: деталі

Угорщина наслідувала приклад у понеділок, заявивши, що також поступиться. Будапешт неодноразово відкладав схвалення санкцій ЄС проти росії.

"Ми не накладаємо вето на пакет заходів, оскільки розуміємо, що наші основні національні інтереси не порушуються", - заявив Bloomberg News міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Однак, додав він, "санкції не мали успіху".

Зрештою, у середу вранці прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зніме вето, якщо лідери ЄС включать до підсумкових документів саміту положення про боротьбу з високими цінами на енергоносії в ЄС, чого, за словами Фіцо, він очікує.

Останній пакет заходів також включає торгові обмеження щодо китайських та індійських компаній, які допомагали росії обходити санкції. Окрім того, він забороняє експорт товарів на суму понад 40 мільярдів євро (46,9 мільярда доларів США), що використовуються військовою промисловістю москви, включаючи мінерали, кераміку та каучук.

Нарешті, пакет заходів ЄС включає до чорного списку понад 100 додаткових нафтових танкерів "тіньового флоту", які допомагають москві у незаконній торгівлі енергоносіями, збільшуючи список приблизно до 550.

Після того, як лідери ЄС затвердять документ у четвер, міністри країн блоку нададуть офіційне схвалення країн на наступній зустрічі, пише видання.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію