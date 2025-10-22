$41.740.01
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии

Киев • УНН

 • 5374 просмотра

Европейский Союз готовится одобрить 19-й пакет санкций против россии, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года. Пакет также нацелен на российские банки, кредиторов в Центральной Азии и криптовалютные биржи, расширяя торговые ограничения и черный список нефтяных танкеров.

Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии

Ожидается, что лидеры Европейского Союза дадут добро на 19-й пакет санкций против россии на саммите в четверг после того, как Словакия сняла свои возражения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пакет направлен на дальнейшее лишение москвы доходов от энергетики и давление на главу кремля владимира путина для переговоров. Он запрещает импорт сжиженного природного газа из россии с января 2027 года, на год раньше, чем планировалось изначально, и направлен против российских банков, кредиторов в Центральной Азии и нескольких криптовалютных бирж, пишет издание.

"Думаю, мы добьемся своего, - заявил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн в интервью Bloomberg TV. - Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги влияния на россию - нашу мощь и силу - чтобы помочь народу Украины".

Зеленского ожидают на саммите ЕС для обсуждения поддержки Украины и давления на рф: детали22.10.25, 15:30 • 1300 просмотров

Какие страны сопротивлялись

Введение санкций затянулось на несколько недель, поскольку Австрия, Венгрия и Словакия чинили препятствия, пишет издание.

Австрия хотела, чтобы этот пакет мер был направлен на размораживание активов, связанных с российским магнатом олегом дерипаской, чтобы помочь компенсировать австрийскому банку Raiffeisen Bank International AG штрафы, уплаченные им в россии.

Австрия блокирует новые санкции ЕС против РФ, добиваясь компенсации для Raiffeisen Bank – Bloomberg09.10.25, 16:10 • 4158 просмотров

В конце концов, страна отказалась от этой просьбы, не получив должной поддержки.

"Мы проявляем солидарность, - заявил журналистам в понедельник перед встречей в Брюсселе Йозеф Шеллхорн, государственный секретарь федерального министерства европейских и международных дел страны. - Нам нужно говорить одним голосом. И это наша цель".

Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали09.10.25, 11:43 • 8146 просмотров

Венгрия последовала примеру в понедельник, заявив, что также уступит. Будапешт неоднократно откладывал одобрение санкций ЕС против России.

"Мы не накладываем вето на пакет мер, поскольку понимаем, что наши основные национальные интересы не нарушаются", - заявил Bloomberg News министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Однако, добавил он, "санкции не имели успеха".

В конце концов, в среду утром премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что снимет вето, если лидеры ЕС включат в итоговые документы саммита положения о борьбе с высокими ценами на энергоносители в ЕС, чего, по словам Фицо, он ожидает.

Последний пакет мер также включает торговые ограничения в отношении китайских и индийских компаний, которые помогали россии обходить санкции. Кроме того, он запрещает экспорт товаров на сумму более 40 миллиардов евро (46,9 миллиарда долларов США), используемых военной промышленностью москвы, включая минералы, керамику и каучук.

Наконец, пакет мер ЕС включает в черный список более 100 дополнительных нефтяных танкеров "теневого флота", которые помогают москве в незаконной торговле энергоносителями, увеличивая список примерно до 550.

После того, как лидеры ЕС утвердят документ в четверг, министры стран блока предоставят официальное одобрение стран на следующей встрече, пишет издание.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42369 просмотров

Юлия Шрамко

