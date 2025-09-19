В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в пятницу, 19 сентября, представили новый, 19-й, пакет санкций блока против россии, пишет УНН.

россия демонстрирует всю полноту своего пренебрежения к дипломатии и международному праву. Поэтому мы усиливаем давление. 19-м пакетом санкций, охватывающим энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения - отметила фон дер Ляйен в соцсетях, представляя 19-й пакет санкций ЕС против рф.

"москва считает, что может продолжать свою войну. Мы делаем все возможное, чтобы она за это заплатила. Сегодня мы представляем наш 19-й пакет санкций. Каждая санкция уменьшает возможности кремля вести войну. Мы не прекратим давить на россию, пока она не завершит свою войну", - указала, в свою очередь, Каллас.

Что предлагается

В частности, по словам главы Еврокомиссии, предлагается запретить импорт российского СПГ на европейские рынки.

"Во-первых, по энергетике. Военная экономика россии поддерживается доходами от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Время перекрыть кран. Мы готовы к этому. Мы экономим энергию, диверсифицируем поставки и инвестируем в низкоуглеродные источники энергии, как никогда раньше. Сегодня эти усилия приносят плоды", - отметила фон дер Ляйен.

Каллас добавила: "Наша цель - ускорить постепенный отказ от российского сжиженного природного газа до 1 января 2027 года".

Также, по словам главы Еврокомиссии, недавно был снижен потолок цен на нефть до 47,6 долларов США.

"Для усиления контроля мы сейчас вводим санкции в отношении 118 дополнительных судов из теневого флота. В общей сложности более 560 судов теперь находятся под санкциями ЕС", - продолжила фон дер Ляйен.

Как добавила Каллас, деньги от продажи энергоносителей поддерживают ведение россией войны. "Поэтому мы боремся с этими доходами, включив 118 новых судов в список теневого флота и посредников, а также запретив перестрахование этих судов".

По словам фон дер Ляйен, "крупные энергетические торговые компании "роснефть" и "газпромнефть" теперь будут под полным запретом на транзакции. Активы других компаний также будут заморожены".

Она добавила, что сейчас в ЕС нацелены на "тех, кто подпитывает российскую войну, покупая нефть, нарушая санкции". "Мы нацеливаемся на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай". При этом глава Еврокомиссии указала, что за три года доходы россии от продажи нефти в Европе упали на 90%. "Теперь мы окончательно переворачиваем эту страницу", - подчеркнула она.

"Во-вторых, мы нацелены на финансовые лазейки, которые россия использует для обхода санкций. Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в россии и третьих странах. Мы усиливаем борьбу с обходом санкций. По мере того, как тактика уклонения становится все более изощренной, наши санкции будут адаптироваться, чтобы оставаться на шаг впереди. Поэтому впервые наши ограничительные меры коснутся криптовалютных платформ и запретят транзакции в криптовалютах. Мы вносим в (санкционный) список иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами. Кроме того, мы ограничиваем операции с организациями в особых экономических зонах", - отметила фон дер Ляйен.

Глава дипломатии ЕС добавила, что война кремля зависит от незаконных денежных потоков. "Мы стремимся пресечь их на корню. Именно поэтому мы предлагаем принять меры против российских финансовых схем уклонения в третьих странах, в частности с использованием криптовалюты. Мы также нацелены на российскую систему кредитных карт MIR. Мы хотим нанести удар по тем местам, где россия получает свои деньги. Ни один сектор не является запрещенным", - указала Каллас.

"Переходим к третьему пункту. Мы добавляем новые прямые ограничения на прямой экспорт товаров и технологий, используемых на поле боя. Мы также вносим в (санкционный) список 45 компаний из россии и третьих стран", - сообщила глава Еврокомиссии.

По ее словам, эти компании оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. "В войне, основанной на инновациях, ограничение доступа россии к ключевым технологиям имеет решающее значение. Прежде всего, когда речь идет о беспилотниках", - указала она.

Каллас добавила, что в новый пакет санкций блока добавляют "новых промышленных игроков, которые вносят вклад в получение доходов для россии". "Мы должны прекратить поставки для российской военной промышленности. Чтобы она не могла подпитывать свою военную машину. Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, солей и руд к нашим экспортным запретам и усиливаем экспортный контроль над предприятиями из россии, а также Китая и Индии".

"Наше послание понятно: если вы способствуете войне россии и пытаетесь уклониться от наших санкций, вы столкнетесь с последствиями", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

"Сегодня мы предлагаем перечень крупных игроков в третьих странах, таких как Китай, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - добавила Каллас.

Фон дер Ляйен подчеркнула: экономический анализ показывает, что санкции серьезно сказываются на россии. "Перегретая военная экономика россии подходит к своему пределу. Еще интереснее то, что общаясь непосредственно с партнерами, которые взаимодействуют с россией, они говорят, что одним из первых запросов россии является ослабление санкций. Мы знаем, что наши санкции являются эффективным инструментом экономического давления. И мы будем продолжать их применять до тех пор, пока россия не сядет за стол переговоров с Украиной ради справедливого и прочного мира", - указала фон дер Ляйен.

Также Каллас затронула тему депортации украинских детей.

"Отрывание детей от семей и депортация их в лагеря перевоспитания не поддается описанию. Мы не позволим россии использовать детство как оружие. Мы также собираемся упростить применение санкций против лиц, причастных к похищению и идеологической обработке украинских детей", - отметила Каллас.

Замороженные активы рф

"Параллельно с этим, как я объявила на прошлой неделе, мы работаем над новым решением по финансированию оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко понимать: это война россии, и виновник должен за нее заплатить. Используя остатки средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не затронет. И риск придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как россия выплатит репарации. Мы вскоре выдвинем предложение", - заметила фон дер Ляйен.

Координация в рамках G7 и "коалиции желающих"

"И наконец, мы согласовываем наши санкции с нашими партнерами по "Группе семи" под руководством канадского председательства. И чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу, мы также работаем в тесном контакте с "коалицией желающих", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ожидание принятия 19-го пакета санкций против рф

Фон дер Ляйен отметила: "Европа была на стороне Украины с самого начала. Столкнувшись с эскалацией со стороны россии, Европа ответила на вызов. Мы продолжим использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы положить конец этой жестокой войне. Я призываю государства-члены немедленно одобрить новые санкции. Мы хотим, чтобы россия покинула поле боя и села за стол переговоров. Это способ дать миру реальный шанс", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня