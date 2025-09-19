У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас у п'ятницю, 19 вересня, представили новий, 19-й, пакет санкцій блоку проти росії, пише УНН.

росія демонструє всю повноту своєї зневаги до дипломатії та міжнародного права. Тож ми посилюємо тиск. 19-м пакетом санкцій, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження - зазначила фон дер Ляєн у соцмережах, представляючи 19-й пакет санкцій ЄС проти рф.

"москва вважає, що може продовжувати свою війну. Ми робимо все можливе, щоб вона за це заплатила. Сьогодні ми представляємо наш 19-й пакет санкцій. Кожна санкція зменшує можливості кремля вести війну. Ми не припинимо тиснути на росію, доки вона не завершить свою війну", - вказала, своєю чергою, Каллас.

Що пропонується

Зокрема, зі слів голови Єврокомісії, пропонується заборонити імпорт російського СПГ на європейські ринки.

"По-перше, про енергетику. Воєнна економіка росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці прибутки. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього. Ми економимо енергію, диверсифікуємо постачання та інвестуємо в низьковуглецеві джерела енергії, як ніколи раніше. Сьогодні ці зусилля приносять плоди", - зазначила фон дер Ляєн.

Каллас додала: "Наша мета - пришвидшити поступову відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року".

Також, зі слів голови Єврокомісії, недавно було знижено стелю цін на нафту до 47,6 доларів США.

"Для посилення контролю ми зараз запроваджуємо санкції щодо 118 додаткових суден із тіньового флоту. Загалом понад 560 судів тепер перебувають під санкціями ЄС", - вела далі фон дер Ляєн.

Як додала Каллас, гроші від продажу енергоносіїв підтримують ведення росією війни. "Тому ми боремося з цими доходами, включивши 118 нових суден до списку тіньового флоту та посередників, а також заборонивши перестрахування цих суден".

Зі слів фон дер Ляєн, "великі енергетичні торгові компанії "роснефть" та "газпромнефть" тепер будуть під повною забороною на транзакції. Активи інших компаній також будуть заморожені".

Вона додала, що зараз у ЄС націлені на "тих, хто підживлює російську війну, купуючи нафту, порушуючи санкції". "Ми націлюємося на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай". При цьому голова Єврокомісії вказала, що за три роки прибутки росії від продажу нафти в Європі впали на 90%. "Тепер ми остаточно перегортаємо цю сторінку", - наголосила вона.

"По-друге, ми націлені на фінансові лазівки, які росія використовує для обходу санкцій. Ми вводимо заборону на транзакції для додаткових банків у росії та третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом санкцій. У міру того, як тактика ухилення стає дедалі витонченішою, наші санкції будуть адаптуватися, щоб залишатися на крок попереду. Тому вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптовалютних платформ та заборонять транзакції у криптовалютах. Ми вносимо до (санкційного) списку іноземні банки, пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами. Окрім того, ми обмежуємо операції з організаціями у особливих економічних зонах", - зазначила фон дер Ляєн.

Голова дипломатії ЄС додала, що війна кремля залежить від незаконних грошових потоків. "Ми прагнемо припинити їх на корені. Саме тому ми пропонуємо вжити заходів проти російських фінансових схем ухилення у третіх країнах, зокрема з використанням криптовалюти. Ми також націлені на російську систему кредитних карток MIR. Ми хочемо завдати удару по тих місцях, де росія отримує свої гроші. Жоден сектор не є забороненим", - вказала Каллас.

"Переходимо до третього пункту. Ми додаємо нові прямі обмеження на прямий експорт товарів та технологій, що використовуються на полі бою. Ми також вносимо до (санкційного) списку 45 компаній з росії та третіх країн", - повідомила голова Єврокомісії.

З її слів, ці компанії надавали пряму чи непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу. "У війні, що базується на інноваціях, обмеження доступу росії до ключових технологій має вирішальне значення. Насамперед, коли йдеться про безпілотники", - вказала вона.

Каллас додала, що у новий пакет санкцій блоку додають "нових промислових гравців, які роблять внесок у отримання доходів для росії". "Ми маємо припинити постачання для російської військової промисловості. Щоб вона не могла підживлювати свою воєнну машину. Ми додаємо більше хімікатів, металевих компонентів, солей та руд до наших експортних заборон та посилюємо експортний контроль над підприємствами з росії, а також Китаю та Індії".

"Наше послання зрозуміле: якщо ви сприяєте війні росії і намагаєтеся ухилитися від наших санкцій, ви зіткнетеся з наслідками", - підкреслила голова дипломатії ЄС.

"Сьогодні ми пропонуємо перелік великих гравців у третіх країнах, таких як Китай, які підтримують російський військово-промисловий комплекс", - додала Каллас.

Фон дер Ляєн наголосила: економічний аналіз показує, що санкції серйозно позначаються на росії. "Перегріта воєнна економіка росії підходить до своєї межі. Ще цікавіше те, що спілкуючись безпосередньо з партнерами, які взаємодіють з росією, вони кажуть, що одним із перших запитів росії є ослаблення санкцій. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску. І ми продовжуватимемо їх застосовувати доти, доки росія не сяде за стіл переговорів з Україною заради справедливого та тривалого миру", - вказала фон дер Ляєн.

Також Каллас торкнулася теми депортації українських дітей.

"Відривання дітей від сімей та депортація їх до таборів перевиховання не піддається опису. Ми не дозволимо росії використовувати дитинство як зброю. Ми також збираємося спростити застосування санкцій проти осіб, причетних до викрадення та ідеологічної обробки українських дітей", - зазначила Каллас.

Заморжені активи рф

"Паралельно з цим, як я оголосила минулого тижня, ми працюємо над новим рішенням щодо фінансування оборонних зусиль України за рахунок заморожених російських активів. Ми повинні чітко розуміти: це війна росії, і винуватець повинен за неї заплатити. Використовуючи залишки коштів, пов'язаних із цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не зачепить. І ризик доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як росія виплатить репарації. Ми невдовзі висунемо пропозицію", - зауважила фон дер Ляєн.

Координація у межах G7 та "коаліції охочих"

"І насамкінець, ми погоджуємо наші санкції з нашими партнерами по "Групі семи" під керівництвом канадського головування. І щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу, ми також працюємо у тісному контакті із "коаліцією охочих", - наголосила голова Єврокомісії.

Очікування ухвалення 19-го пакету санкцій проти рф

Фон дер Ляєн зауважила: "Європа була на боці України із самого початку. Зіткнувшись із ескалацією з боку росії, Європа відповіла на виклик. Ми продовжимо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб покласти край цій жорстокій війні. Я закликаю держави-члени негайно схвалити нові санкції. Ми хочемо, щоб росія залишила поле бою та сіла за стіл переговорів. Це спосіб дати миру реальний шанс", - підкреслила фон дер Ляєн.

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні