Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт

10 січня, 11:45 • 16993 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 34909 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 30939 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 28367 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 26913 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 32169 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 55489 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39218 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38596 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31128 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Україна закликає посилити тиск на іранський владу за репресії і підтримку рф - Сибіга10 січня, 18:22 • 4414 перегляди
Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії10 січня, 18:54 • 3152 перегляди
Хорватія виділила терміновий пакет допомоги Україні 10 січня, 19:29 • 4386 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10 січня, 21:59 • 10336 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер23:59 • 5426 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 36894 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 84860 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 111311 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 82524 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 103471 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Іран
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 10661 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 14006 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 70122 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71632 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 92281 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт

Київ • УНН

 • 28 перегляди

США завершують підготовку до першої за 54 роки пілотованої місії до Місяця. 17 січня ракета SLS буде транспортована на стартовий майданчик для фінальних випробувань.

Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт

Сполучені Штати офіційно вступають у вирішальну фазу підготовки до першої за останні 54 роки пілотованої місії до супутника Землі. У Космічному центрі Кеннеді у Флориді завершуються останні приготування до викатки 98-метрової ракети Space Launch System (SLS), яка має доставити екіпаж із чотирьох осіб на навколомісячну орбіту. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Якщо погодні умови та технічний стан систем будуть сприятливими, масштабне транспортування ракети зі складального ангара на стартовий майданчик 39B розпочнеться вже 17 січня.

Логістика та останні технічні виклики

Процес переміщення гігантського космічного комплексу за допомогою спеціального гусеничного транспортера триватиме близько 12 годин. Ця чотиримильна подорож ознаменує початок фінальних випробувань перед запуском, який стане другим у програмі Artemis і першим безпосередньо з астронавтами на борту.

На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі08.01.26, 15:50 • 19671 перегляд

Попри наближення старту, інженери продовжують працювати в посиленому режимі. Зокрема, наразі триває заміна пошкодженого кабелю в системі аварійного зупинення ракети, який виявили під час останньої перевірки. Також фахівці запевняють, що повністю усунули проблеми з тепловим екраном капсули Orion та системами життєзабезпечення, які були зафіксовані під час безпілотного тестового польоту у 2022 році.

Екіпаж та стратегічне значення місії

До складу історичної місії Artemis 2 увійшли астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох, а також представник Канадського космічного агентства Джеремі Гансен. Протягом 10 днів вони перебуватимуть у космічному просторі, здійснюючи обліт Місяця.

NASA достроково повертає 4 астронавтів з МКС через медичні проблеми09.01.26, 09:49 • 7330 переглядiв

Ця подорож є ключовим етапом у глобальній космічній гонці з Китаєм, оскільки обидві держави прагнуть першими висадити людей у районі південного полюса Місяця. Виконувачка обов’язків заступника адміністратора NASA Лорі Глейз наголосила, що безпека екіпажу залишається пріоритетом №1, тому кожен наступний крок буде ретельно вивірений.

Генеральна репетиція перед пуском

Після встановлення ракети на стартовому майданчику та підключення всіх наземних систем підтримки, NASA планує провести так звану "мокру" генеральну репетицію наприкінці січня. Під час цього випробування баки SLS заповнять 3,2 мільйонами літрів палива і проведуть повний цикл передстартового зворотного відліку, зупинивши його за миті до вмикання двигунів. Успішне завершення цього тесту дасть "зелене світло" для реального запуску, який через технічні складнощі вже відстає від початкового графіка більш ніж на рік. 

NASA втратила зв'язок із марсіанським зондом MAVEN: апарат може бути некерованим04.01.26, 01:10 • 5215 переглядiв

Степан Гафтко

