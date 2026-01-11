Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт

Сполучені Штати офіційно вступають у вирішальну фазу підготовки до першої за останні 54 роки пілотованої місії до супутника Землі. У Космічному центрі Кеннеді у Флориді завершуються останні приготування до викатки 98-метрової ракети Space Launch System (SLS), яка має доставити екіпаж із чотирьох осіб на навколомісячну орбіту. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Якщо погодні умови та технічний стан систем будуть сприятливими, масштабне транспортування ракети зі складального ангара на стартовий майданчик 39B розпочнеться вже 17 січня.

Логістика та останні технічні виклики

Процес переміщення гігантського космічного комплексу за допомогою спеціального гусеничного транспортера триватиме близько 12 годин. Ця чотиримильна подорож ознаменує початок фінальних випробувань перед запуском, який стане другим у програмі Artemis і першим безпосередньо з астронавтами на борту.

Попри наближення старту, інженери продовжують працювати в посиленому режимі. Зокрема, наразі триває заміна пошкодженого кабелю в системі аварійного зупинення ракети, який виявили під час останньої перевірки. Також фахівці запевняють, що повністю усунули проблеми з тепловим екраном капсули Orion та системами життєзабезпечення, які були зафіксовані під час безпілотного тестового польоту у 2022 році.

Екіпаж та стратегічне значення місії

До складу історичної місії Artemis 2 увійшли астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох, а також представник Канадського космічного агентства Джеремі Гансен. Протягом 10 днів вони перебуватимуть у космічному просторі, здійснюючи обліт Місяця.

Ця подорож є ключовим етапом у глобальній космічній гонці з Китаєм, оскільки обидві держави прагнуть першими висадити людей у районі південного полюса Місяця. Виконувачка обов’язків заступника адміністратора NASA Лорі Глейз наголосила, що безпека екіпажу залишається пріоритетом №1, тому кожен наступний крок буде ретельно вивірений.

Генеральна репетиція перед пуском

Після встановлення ракети на стартовому майданчику та підключення всіх наземних систем підтримки, NASA планує провести так звану "мокру" генеральну репетицію наприкінці січня. Під час цього випробування баки SLS заповнять 3,2 мільйонами літрів палива і проведуть повний цикл передстартового зворотного відліку, зупинивши його за миті до вмикання двигунів. Успішне завершення цього тесту дасть "зелене світло" для реального запуску, який через технічні складнощі вже відстає від початкового графіка більш ніж на рік.

