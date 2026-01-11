Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт

Соединенные Штаты официально вступают в решающую фазу подготовки к первой за последние 54 года пилотируемой миссии к спутнику Земли. В Космическом центре Кеннеди во Флориде завершаются последние приготовления к выкатке 98-метровой ракеты Space Launch System (SLS), которая должна доставить экипаж из четырех человек на окололунную орбиту. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Если погодные условия и техническое состояние систем будут благоприятными, масштабная транспортировка ракеты из сборочного ангара на стартовую площадку 39B начнется уже 17 января.

Логистика и последние технические вызовы

Процесс перемещения гигантского космического комплекса с помощью специального гусеничного транспортера продлится около 12 часов. Это четырехмильное путешествие ознаменует начало финальных испытаний перед запуском, который станет вторым в программе Artemis и первым непосредственно с астронавтами на борту.

На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю

Несмотря на приближение старта, инженеры продолжают работать в усиленном режиме. В частности, сейчас идет замена поврежденного кабеля в системе аварийной остановки ракеты, который обнаружили во время последней проверки. Также специалисты уверяют, что полностью устранили проблемы с тепловым экраном капсулы Orion и системами жизнеобеспечения, которые были зафиксированы во время беспилотного тестового полета в 2022 году.

Экипаж и стратегическое значение миссии

В состав исторической миссии Artemis 2 вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. В течение 10 дней они будут находиться в космическом пространстве, совершая облет Луны.

НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем

Это путешествие является ключевым этапом в глобальной космической гонке с Китаем, поскольку обе державы стремятся первыми высадить людей в районе южного полюса Луны. Исполняющая обязанности заместителя администратора NASA Лори Глейз подчеркнула, что безопасность экипажа остается приоритетом №1, поэтому каждый следующий шаг будет тщательно выверен.

Генеральная репетиция перед пуском

После установки ракеты на стартовой площадке и подключения всех наземных систем поддержки, NASA планирует провести так называемую "мокрую" генеральную репетицию в конце января. Во время этого испытания баки SLS заполнят 3,2 миллионами литров топлива и проведут полный цикл предстартового обратного отсчета, остановив его за мгновения до включения двигателей. Успешное завершение этого теста даст "зеленый свет" для реального запуска, который из-за технических сложностей уже отстает от первоначального графика более чем на год.

NASA потеряло связь с марсианским зондом MAVEN: аппарат может быть неуправляемым