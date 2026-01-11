$42.990.00
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт

Киев • УНН

 • 4 просмотра

США завершают подготовку к первой за 54 года пилотируемой миссии на Луну. 17 января ракета SLS будет транспортирована на стартовую площадку для финальных испытаний.

Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт

Соединенные Штаты официально вступают в решающую фазу подготовки к первой за последние 54 года пилотируемой миссии к спутнику Земли. В Космическом центре Кеннеди во Флориде завершаются последние приготовления к выкатке 98-метровой ракеты Space Launch System (SLS), которая должна доставить экипаж из четырех человек на окололунную орбиту. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Если погодные условия и техническое состояние систем будут благоприятными, масштабная транспортировка ракеты из сборочного ангара на стартовую площадку 39B начнется уже 17 января.

Логистика и последние технические вызовы

Процесс перемещения гигантского космического комплекса с помощью специального гусеничного транспортера продлится около 12 часов. Это четырехмильное путешествие ознаменует начало финальных испытаний перед запуском, который станет вторым в программе Artemis и первым непосредственно с астронавтами на борту.

На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю08.01.26, 15:50 • 19671 просмотр

Несмотря на приближение старта, инженеры продолжают работать в усиленном режиме. В частности, сейчас идет замена поврежденного кабеля в системе аварийной остановки ракеты, который обнаружили во время последней проверки. Также специалисты уверяют, что полностью устранили проблемы с тепловым экраном капсулы Orion и системами жизнеобеспечения, которые были зафиксированы во время беспилотного тестового полета в 2022 году.

Экипаж и стратегическое значение миссии

В состав исторической миссии Artemis 2 вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. В течение 10 дней они будут находиться в космическом пространстве, совершая облет Луны.

НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем09.01.26, 09:49 • 7330 просмотров

Это путешествие является ключевым этапом в глобальной космической гонке с Китаем, поскольку обе державы стремятся первыми высадить людей в районе южного полюса Луны. Исполняющая обязанности заместителя администратора NASA Лори Глейз подчеркнула, что безопасность экипажа остается приоритетом №1, поэтому каждый следующий шаг будет тщательно выверен.

Генеральная репетиция перед пуском

После установки ракеты на стартовой площадке и подключения всех наземных систем поддержки, NASA планирует провести так называемую "мокрую" генеральную репетицию в конце января. Во время этого испытания баки SLS заполнят 3,2 миллионами литров топлива и проведут полный цикл предстартового обратного отсчета, остановив его за мгновения до включения двигателей. Успешное завершение этого теста даст "зеленый свет" для реального запуска, который из-за технических сложностей уже отстает от первоначального графика более чем на год. 

NASA потеряло связь с марсианским зондом MAVEN: аппарат может быть неуправляемым04.01.26, 01:10 • 5215 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
НАСА
Китай
Соединённые Штаты
Флорида