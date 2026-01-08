На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю

NASA оценивает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 на Международной космической станции из-за медицинских проблем одного из астронавтов. Об этом сообщает Space, передает УНН.

В среду днем (7 января) NASA объявило о переносе запланированного на четверг (8 января) выхода в открытый космос за пределы МКС из-за "медицинских проблем" астронавта. Агентство не назвало имя астронавта и не поделилось деталями о его состоянии, ссылаясь на проблемы конфиденциальности, но отметило, что ситуация стабильна - пишет издание.

Однако, несмотря на стабильное состояние астронавта, NASA заявило, что рассматривает все возможные сценарии, включая досрочное возвращение экипажа на Землю.

Безопасное проведение наших миссий является нашим главным приоритетом, и мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии Crew-11. Это ситуации, к которым NASA и наши партнеры готовятся и тренируются безопасно их выполнять. Мы предоставим дальнейшие обновления в течение следующих 24 часов