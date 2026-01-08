На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю
NASA оценивает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 на МКС из-за медицинских проблем одного из астронавтов. Агентство перенесло выход в открытый космос и рассматривает возвращение экипажа на Землю.
Детали
В среду днем (7 января) NASA объявило о переносе запланированного на четверг (8 января) выхода в открытый космос за пределы МКС из-за "медицинских проблем" астронавта. Агентство не назвало имя астронавта и не поделилось деталями о его состоянии, ссылаясь на проблемы конфиденциальности, но отметило, что ситуация стабильна - пишет издание.
Однако, несмотря на стабильное состояние астронавта, NASA заявило, что рассматривает все возможные сценарии, включая досрочное возвращение экипажа на Землю.
Безопасное проведение наших миссий является нашим главным приоритетом, и мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии Crew-11. Это ситуации, к которым NASA и наши партнеры готовятся и тренируются безопасно их выполнять. Мы предоставим дальнейшие обновления в течение следующих 24 часов
Детали
Crew-11 - это последняя миссия астронавтов SpaceX на МКС, в состав которой входят Зена Кардман и Майкл Финке из NASA, японский астронавт Кимия Юи и Олег Платонов из российского космического агентства "роскосмос".
Напомним
NASA почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.