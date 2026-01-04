$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
NASA втратила зв'язок із марсіанським зондом MAVEN: апарат може бути некерованим

Київ • УНН

 • 16 перегляди

NASA майже місяць не може відновити зв'язок із зондом MAVEN, який зник на орбіті Марса 6 грудня 2025 року. Аналіз телеметрії свідчить про незаплановане обертання апарата, а спроби реанімації призупинено до 16 січня 2026 року через астрономічне явище.

NASA втратила зв'язок із марсіанським зондом MAVEN: апарат може бути некерованим

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) майже місяць намагається відновити зв'язок із зондом MAVEN, який раптово зник на орбіті Марса. З 6 грудня 2025 року апарат не виходить на зв'язок, і поточні спроби встановити з'єднання не дали результатів. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Втрата сигналу сталася під час планового проходження зонда за диском Марса. У цей момент блокування зв'язку було очікуваним, проте після виходу з-за планети апарат не відновив передачу даних.

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча01.01.26, 17:29 • 9184 перегляди

Аналіз короткого фрагмента телеметрії, отриманого 6 грудня, свідчить про те, що космічний апарат почав незаплановано обертатися. Фахівці місії наразі намагаються реконструювати хронологію подій, щоб зрозуміти причини цієї аномалії.

Пауза в рятувальній операції

Подальші спроби реанімації зонда змушені призупинити через астрономічне явище: з понеділка Марс і Земля опиняться на протилежних боках від Сонця. Це спричинить тривалий розрив зв'язку, тому наступна спроба встановити контакт із MAVEN відбудеться не раніше 16 січня 2026 року.

Для пошуку апарата NASA навіть залучало марсохід Curiosity, який 16 та 20 грудня намагався сфотографувати MAVEN з поверхні планети, щоб візуально оцінити його стан.

Роль місії та наслідки

Зонд MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) працює на орбіті понад десять років, хоча початковий термін місії становив лише два роки. Його втрата є критичною з двох причин:

  • Наукова робота: апарат досліджує іоносферу Марса та причини втрати планетою своєї атмосфери.
    • Ретрансляція: MAVEN забезпечує зв'язок між марсоходами Curiosity та Perseverance і Землею.

      Якщо зв'язок не вдасться відновити, NASA доведеться покладатися на старіші орбітальні апарати - Mars Odyssey (2001 року) та Mars Reconnaissance Orbiter (2005 року), які також продовжують роботу на Марсі. 

      Нове дослідження вчених може допомогти пояснити існування планет, подібних до Землі22.12.25, 10:44 • 8278 переглядiв

      Степан Гафтко

      Новини СвітуТехнології
      Марс
      NASA