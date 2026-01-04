NASA втратила зв'язок із марсіанським зондом MAVEN: апарат може бути некерованим

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) майже місяць намагається відновити зв'язок із зондом MAVEN, який раптово зник на орбіті Марса. З 6 грудня 2025 року апарат не виходить на зв'язок, і поточні спроби встановити з'єднання не дали результатів. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Втрата сигналу сталася під час планового проходження зонда за диском Марса. У цей момент блокування зв'язку було очікуваним, проте після виходу з-за планети апарат не відновив передачу даних.

Аналіз короткого фрагмента телеметрії, отриманого 6 грудня, свідчить про те, що космічний апарат почав незаплановано обертатися. Фахівці місії наразі намагаються реконструювати хронологію подій, щоб зрозуміти причини цієї аномалії.

Пауза в рятувальній операції

Подальші спроби реанімації зонда змушені призупинити через астрономічне явище: з понеділка Марс і Земля опиняться на протилежних боках від Сонця. Це спричинить тривалий розрив зв'язку, тому наступна спроба встановити контакт із MAVEN відбудеться не раніше 16 січня 2026 року.

Для пошуку апарата NASA навіть залучало марсохід Curiosity, який 16 та 20 грудня намагався сфотографувати MAVEN з поверхні планети, щоб візуально оцінити його стан.

Роль місії та наслідки

Зонд MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) працює на орбіті понад десять років, хоча початковий термін місії становив лише два роки. Його втрата є критичною з двох причин:

Наукова робота: апарат досліджує іоносферу Марса та причини втрати планетою своєї атмосфери.

Ретрансляція: MAVEN забезпечує зв'язок між марсоходами Curiosity та Perseverance і Землею.

Якщо зв'язок не вдасться відновити, NASA доведеться покладатися на старіші орбітальні апарати - Mars Odyssey (2001 року) та Mars Reconnaissance Orbiter (2005 року), які також продовжують роботу на Марсі.

