Нове дослідження вчених може допомогти пояснити існування планет, подібних до Землі

07:25
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит
22 грудня, 01:43
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $4380
22 грудня, 02:28
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа
02:55
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду
03:48
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб
04:50
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку
21 грудня, 14:01
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати
20 грудня, 18:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 17:00
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Тім Волз
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Європа
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд
07:59
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років
07:57
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon
20 грудня, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді
20 грудня, 18:35
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ
20 грудня, 15:32
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Су-30

Нове дослідження вчених може допомогти пояснити існування планет, подібних до Землі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вчені запропонували нове пояснення формування планет, подібних до Землі, де космічні промені від наднових, а не прямий вибух, збагачували ранню Сонячну систему радіоактивними елементами. Цей механізм дозволяє утворювати необхідні елементи на безпечній відстані для протопланетного диска.

Нове дослідження вчених може допомогти пояснити існування планет, подібних до Землі
Фото: pixabay

Нове дослідження вчених, пропонує альтернативне пояснення формування планет, подібних до Землі: замість рідкісного прямого впливу вибуху наднової, ключову роль могли відігравати космічні промені, які збагачували ранню Сонячну систему радіоактивними елементами на безпечній для протопланетного диска відстані. Про це повідомляє Phys Org, передає УНН.

Деталі

Впродовж багатьох років вважалося, що рання Сонячна система отримала короткоживучі радіоактивні елементи, зокрема алюміній-26, безпосередньо з вибуху наднової поблмзу. Розпад цих елементів нагрівав молоді планетезималі та сприяв втраті води і летких речовин, що було важливим для формування кам’янистих, відносно сухих планет на кшталт Землі.

Однак такий сценарій вимагав дуже точних умов і відповідно, рідкісних. Наднова мала вибухнути на строго визначеній відстані, достатньо близько, щоб доставити матеріал, але не настільки, щоб зруйнувати протопланетний диск. Також, потрібна була сприятлива геометрія для ефективної інжекції. Через це походження Землі виглядає як результат надзвичайно рідкісної події.

"Ванна космічних променів"

У новій роботі, опублікованій у Science Advances, вчені запропонували альтернативний механізм. Наднові є не лише джерелами викидів речовини, а й потужними прискорювачами частинок. Їхні ударні хвилі створюють потоки космічних променів, які можуть поширюватися далеко за межі уламків вибуху.

За словами дослідників, числове моделювання показало, що коли космічні промені від наднової взаємодіють із протосонячним диском, вони здатні запускати ядерні реакції, які природним чином утворюють короткоживучі радіоактивні елементи, зокрема алюміній-26. Необхідна їх кількість може виникати на відстанях близько одного парсека від наднової, типової для зоряних скупчень. На такій відстані диск залишається неушкодженим.

Автори назвали цей процес "ванною космічних променів". У цьому випадку Сонячній системі було достатньо просто формуватися в одному зоряному скупченні з масивною зіркою, яка згодом вибухнула як наднова, без рідкісного прямого потрапляння її викидів.

Що це означає для планет, подібних до Землі

Дослідники зазначають, що багато зірок, подібних до Сонця, народжуються в скупченнях, де є масивні зірки і, відповідно, наднові. Якщо "космічні променеві ванни" є поширеним явищем, то теплові умови, які сформували надра Землі, можуть бути типовими, а не винятковими.

Водночас вчені підкреслюють, що наднова не гарантує появу придатної для життя планети. Важливими залишаються й інші чинники, зокрема тривалість життя диска та динаміка зоряного скупчення.

Нагадаємо

Міжнародна мережа попередження про астероїди IAWN відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка наблизиться до Землі на 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії з вдосконалення вимірювання шляхів комет та астероїдів.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології