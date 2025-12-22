Нове дослідження вчених може допомогти пояснити існування планет, подібних до Землі

Фото: pixabay

Нове дослідження вчених, пропонує альтернативне пояснення формування планет, подібних до Землі: замість рідкісного прямого впливу вибуху наднової, ключову роль могли відігравати космічні промені, які збагачували ранню Сонячну систему радіоактивними елементами на безпечній для протопланетного диска відстані. Про це повідомляє Phys Org, передає УНН.

Деталі

Впродовж багатьох років вважалося, що рання Сонячна система отримала короткоживучі радіоактивні елементи, зокрема алюміній-26, безпосередньо з вибуху наднової поблмзу. Розпад цих елементів нагрівав молоді планетезималі та сприяв втраті води і летких речовин, що було важливим для формування кам’янистих, відносно сухих планет на кшталт Землі.

Однак такий сценарій вимагав дуже точних умов і відповідно, рідкісних. Наднова мала вибухнути на строго визначеній відстані, достатньо близько, щоб доставити матеріал, але не настільки, щоб зруйнувати протопланетний диск. Також, потрібна була сприятлива геометрія для ефективної інжекції. Через це походження Землі виглядає як результат надзвичайно рідкісної події.

"Ванна космічних променів"

У новій роботі, опублікованій у Science Advances, вчені запропонували альтернативний механізм. Наднові є не лише джерелами викидів речовини, а й потужними прискорювачами частинок. Їхні ударні хвилі створюють потоки космічних променів, які можуть поширюватися далеко за межі уламків вибуху.

За словами дослідників, числове моделювання показало, що коли космічні промені від наднової взаємодіють із протосонячним диском, вони здатні запускати ядерні реакції, які природним чином утворюють короткоживучі радіоактивні елементи, зокрема алюміній-26. Необхідна їх кількість може виникати на відстанях близько одного парсека від наднової, типової для зоряних скупчень. На такій відстані диск залишається неушкодженим.

Автори назвали цей процес "ванною космічних променів". У цьому випадку Сонячній системі було достатньо просто формуватися в одному зоряному скупченні з масивною зіркою, яка згодом вибухнула як наднова, без рідкісного прямого потрапляння її викидів.

Що це означає для планет, подібних до Землі

Дослідники зазначають, що багато зірок, подібних до Сонця, народжуються в скупченнях, де є масивні зірки і, відповідно, наднові. Якщо "космічні променеві ванни" є поширеним явищем, то теплові умови, які сформували надра Землі, можуть бути типовими, а не винятковими.

Водночас вчені підкреслюють, що наднова не гарантує появу придатної для життя планети. Важливими залишаються й інші чинники, зокрема тривалість життя диска та динаміка зоряного скупчення.

