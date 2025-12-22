Новое исследование ученых может помочь объяснить существование планет, подобных Земле

$42.250.09
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос
22 декабря, 01:43
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380
22 декабря, 02:28
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа
02:55
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду
03:48
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб
04:50
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
21 декабря, 14:01
Переезд с домашними животными: что следует знать
20 декабря, 18:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 126198 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 94669 просмотра
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
07:59
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет
07:57
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon
20 декабря, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
20 декабря, 18:35
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
20 декабря, 15:32
Новое исследование ученых может помочь объяснить существование планет, подобных Земле

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Ученые предложили новое объяснение формирования планет, подобных Земле, где космические лучи от сверхновых, а не прямой взрыв, обогащали раннюю Солнечную систему радиоактивными элементами. Этот механизм позволяет образовывать необходимые элементы на безопасном расстоянии для протопланетного диска.

Новое исследование ученых может помочь объяснить существование планет, подобных Земле
Фото: pixabay

Новое исследование ученых предлагает альтернативное объяснение формирования планет, подобных Земле: вместо редкого прямого воздействия взрыва сверхновой, ключевую роль могли играть космические лучи, которые обогащали раннюю Солнечную систему радиоактивными элементами на безопасном для протопланетного диска расстоянии. Об этом сообщает Phys Org, передает УНН.

Детали

На протяжении многих лет считалось, что ранняя Солнечная система получила короткоживущие радиоактивные элементы, в частности алюминий-26, непосредственно из взрыва сверхновой поблизости. Распад этих элементов нагревал молодые планетезимали и способствовал потере воды и летучих веществ, что было важным для формирования каменистых, относительно сухих планет вроде Земли.

Однако такой сценарий требовал очень точных условий и, соответственно, редких. Сверхновая должна была взорваться на строго определенном расстоянии, достаточно близко, чтобы доставить материал, но не настолько, чтобы разрушить протопланетный диск. Также, нужна была благоприятная геометрия для эффективной инжекции. Из-за этого происхождение Земли выглядит как результат чрезвычайно редкого события.

"Ванна космических лучей"

В новой работе, опубликованной в Science Advances, ученые предложили альтернативный механизм. Сверхновые являются не только источниками выбросов вещества, но и мощными ускорителями частиц. Их ударные волны создают потоки космических лучей, которые могут распространяться далеко за пределы обломков взрыва.

По словам исследователей, численное моделирование показало, что когда космические лучи от сверхновой взаимодействуют с протосолнечным диском, они способны запускать ядерные реакции, которые естественным образом образуют короткоживущие радиоактивные элементы, в частности алюминий-26. Необходимое их количество может возникать на расстояниях около одного парсека от сверхновой, типичной для звездных скоплений. На таком расстоянии диск остается неповрежденным.

Авторы назвали этот процесс "ванной космических лучей". В этом случае Солнечной системе было достаточно просто формироваться в одном звездном скоплении с массивной звездой, которая впоследствии взорвалась как сверхновая, без редкого прямого попадания ее выбросов.

Что это значит для планет, подобных Земле

Исследователи отмечают, что многие звезды, подобные Солнцу, рождаются в скоплениях, где есть массивные звезды и, соответственно, сверхновые. Если "космические лучевые ванны" являются распространенным явлением, то тепловые условия, которые сформировали недра Земли, могут быть типичными, а не исключительными.

В то же время ученые подчеркивают, что сверхновая не гарантирует появление пригодной для жизни планеты. Важными остаются и другие факторы, в частности продолжительность жизни диска и динамика звездного скопления.

Напомним

Международная сеть предупреждения об астероидах IAWN отслеживает межзвездную комету 3I/ATLAS, которая приблизится к Земле на 270 миллионов километров. Это наблюдение является частью кампании по совершенствованию измерения путей комет и астероидов.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии