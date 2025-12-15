Не тільки NASA, але й ООН стежить за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка максимально наблизиться до Землі 19 грудня
Міжнародна мережа попередження про астероїди IAWN відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка 19 грудня наблизиться до Землі на 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії з вдосконалення вимірювання шляхів комет та астероїдів.
Міжнародна мережа попередження про астероїди ООН (IAWN) активно відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка 19 грудня максимально зблизиться із Землею на відстань близько 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії, спрямованої на вдосконалення технічних можливостей вимірювання шляхів комет та астероїдів. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.
Деталі
Як повідомив Джеймс Бауер, головний дослідник вузла малих тіл в IAWN, мережа, яку координує NASA і яка об'єднує понад 80 обсерваторій по всьому світу, проводить кампанію спостережень за цим об'єктом. 3I/ATLAS стала першим міжзоряним тілом, яке відстежують з початку кампаній IAWN у 2017 році.
Ідея цих кампаній насправді полягає в тому, щоб посилити технічні можливості вимірювання положення астероїдів і комет на небі, що ми називаємо астрометрією
Дослідники тестують новий метод астрометрії, який може бути корисним для планування можливих місій космічних апаратів до подібних комет у майбутньому.
Бауер зазначив, що хоча 3I/ATLAS виникла поза межами Сонячної системи, вона демонструє класичну кометну поведінку. Попри це, є труднощі з точним вимірюванням її положення через мінливість яскравості та нестабільність її коми (хмари газу й пилу). За результатами кампанії IAWN планує опублікувати висновки у рецензованому журналі наступного року.
