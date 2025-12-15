Не тільки NASA, але й ООН стежить за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка максимально наблизиться до Землі 19 грудня

$42.190.08
Ексклюзив
14:20 • 812 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 720 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 6768 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11053 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 14717 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17564 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18809 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 19999 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18592 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 19073 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45
У Туреччині масово з'являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38
Ексклюзив
13:38 • 6764 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

Не тільки NASA, але й ООН стежить за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка максимально наблизиться до Землі 19 грудня

Київ • УНН

 28 перегляди

Міжнародна мережа попередження про астероїди IAWN відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка 19 грудня наблизиться до Землі на 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії з вдосконалення вимірювання шляхів комет та астероїдів.

Не тільки NASA, але й ООН стежить за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка максимально наблизиться до Землі 19 грудня
Фото: Josep M. Trigo-Rodríguez/B06 Montseny Observatory

Міжнародна мережа попередження про астероїди ООН (IAWN) активно відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка 19 грудня максимально зблизиться із Землею на відстань близько 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії, спрямованої на вдосконалення технічних можливостей вимірювання шляхів комет та астероїдів. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Джеймс Бауер, головний дослідник вузла малих тіл в IAWN, мережа, яку координує NASA і яка об'єднує понад 80 обсерваторій по всьому світу, проводить кампанію спостережень за цим об'єктом. 3I/ATLAS стала першим міжзоряним тілом, яке відстежують з початку кампаній IAWN у 2017 році.

Перехідний центр Цвіккі в Каліфорнії. Фото: Caltech / Palomar
Перехідний центр Цвіккі в Каліфорнії. Фото: Caltech / Palomar

Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною26.08.25, 09:39 • 140782 перегляди

Ідея цих кампаній насправді полягає в тому, щоб посилити технічні можливості вимірювання положення астероїдів і комет на небі, що ми називаємо астрометрією 

– пояснив Бауер. 

Дослідники тестують новий метод астрометрії, який може бути корисним для планування можливих місій космічних апаратів до подібних комет у майбутньому.

Бауер зазначив, що хоча 3I/ATLAS виникла поза межами Сонячної системи, вона демонструє класичну кометну поведінку. Попри це, є труднощі з точним вимірюванням її положення через мінливість яскравості та нестабільність її коми (хмари газу й пилу). За результатами кампанії IAWN планує опублікувати висновки у рецензованому журналі наступного року.

Названо найкращу астрономічну фотографію 2025 року12.09.25, 18:27 • 4807 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Метеорит
NASA