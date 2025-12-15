Не тільки NASA, але й ООН стежить за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка максимально наблизиться до Землі 19 грудня

Міжнародна мережа попередження про астероїди ООН (IAWN) активно відстежує міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка 19 грудня максимально зблизиться із Землею на відстань близько 270 мільйонів кілометрів. Це спостереження є частиною кампанії, спрямованої на вдосконалення технічних можливостей вимірювання шляхів комет та астероїдів. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Як повідомив Джеймс Бауер, головний дослідник вузла малих тіл в IAWN, мережа, яку координує NASA і яка об'єднує понад 80 обсерваторій по всьому світу, проводить кампанію спостережень за цим об'єктом. 3I/ATLAS стала першим міжзоряним тілом, яке відстежують з початку кампаній IAWN у 2017 році.

Перехідний центр Цвіккі в Каліфорнії. Фото: Caltech / Palomar

Ідея цих кампаній насправді полягає в тому, щоб посилити технічні можливості вимірювання положення астероїдів і комет на небі, що ми називаємо астрометрією