Названо найкращу астрономічну фотографію 2025 року

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 4160 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 8642 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 19477 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 19679 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 18734 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30128 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18936 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17020 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39951 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40589 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 9528 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 6932 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 18726 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 4966 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 10289 перегляди
Публікації
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 4156 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 2332 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 8628 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 19468 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 18733 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 8628 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 32929 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 79953 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42345 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48226 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Безпілотний літальний апарат
Свіфт

Названо найкращу астрономічну фотографію 2025 року

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Оголошено переможців конкурсу "Астрономічний фотограф року". Головну нагороду отримала робота "Ядро Андромеди", друге місце посіла світлина Великої комети 2024 року.

Названо найкращу астрономічну фотографію 2025 року

Щорічний конкурс "Астрономічний фотограф року" визначив переможців. Головну нагороду отримала робота "Ядро Андромеди" Вейтана Ляна, Ці Янга та Чухун Ю. Найкращі знімки, що показують красу космосу, будуть представлені на виставці в Національній галереї, пише УНН із посиланням на The Gardian.

Деталі

Судді оголосили переможні знімки щорічного конкурсу Королівської обсерваторії Гринвіча. Фотографії будуть виставлені в Національному морському музеї в Лондоні з п'ятниці.

Загальним переможцем стала робота "Ядро Андромеди" Вейтана Ляна, Ці Янга та Чухун Ю 

- пише видання.

Друге місце посів молодий фотограф Голден Аймар, який зафільмував Велику комету 2024 року.

Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих26.08.25, 17:13 • 79385 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Лондон