Названо найкращу астрономічну фотографію 2025 року
Київ • УНН
Оголошено переможців конкурсу "Астрономічний фотограф року". Головну нагороду отримала робота "Ядро Андромеди", друге місце посіла світлина Великої комети 2024 року.
Щорічний конкурс "Астрономічний фотограф року" визначив переможців. Головну нагороду отримала робота "Ядро Андромеди" Вейтана Ляна, Ці Янга та Чухун Ю. Найкращі знімки, що показують красу космосу, будуть представлені на виставці в Національній галереї, пише УНН із посиланням на The Gardian.
Деталі
Судді оголосили переможні знімки щорічного конкурсу Королівської обсерваторії Гринвіча. Фотографії будуть виставлені в Національному морському музеї в Лондоні з п'ятниці.
Загальним переможцем стала робота "Ядро Андромеди" Вейтана Ляна, Ці Янга та Чухун Ю
Друге місце посів молодий фотограф Голден Аймар, який зафільмував Велику комету 2024 року.
