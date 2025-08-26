$41.430.15
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
12:42 • 15662 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 43935 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 24605 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
11:32 • 42634 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
11:23 • 24400 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 105139 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 53660 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
25 серпня, 15:56 • 52915 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
25 серпня, 13:29 • 176507 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Київ • УНН

На початку вересня 2025 року очікуються слабкі та помірні магнітні бурі. Метеочутливим людям рекомендовано підготуватися, щоб мінімізувати дискомфорт.

Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих

На початку вересня 2025 року очікуються кілька магнітних бур, здебільшого слабких та помірних, які можуть вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Фахівці радять заздалегідь підготуватися, щоб мінімізувати дискомфорт, пише УНН з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національної метеорологічної служби США.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення земної магнітосфери, спричинене потужними викидами енергії від Сонця. Коли на Сонці відбуваються спалахи чи корональні викиди маси, заряджені частинки рухаються до Землі та взаємодіють із її магнітним полем. Це призводить до коливань магнітосфери, які можуть мати різний ступінь інтенсивності.

Наслідки магнітних бур відчутні не лише у космосі. Вони здатні порушувати роботу електроніки, комунікаційних систем та навігаційних приладів, а також впливати на самопочуття людей, особливо метеочутливих. Потужність бурі визначають за допомогою індексу Kp, який оцінює ступінь збурення магнітного поля від 0 до 9. Значення Kp від 5 і вище вважається сигналом про помітні магнітні коливання.

Такі явища можуть супроводжуватися головним болем, підвищеною втомою, порушенням сну та змінами тиску у людей, які більш чутливі до геомагнітних коливань.

Коли чекати на магнітні бурі у вересні 2025

Фахівці прогнозують наступні дати можливих збурень:

  • 4 вересня – слабка буря (Kp 4);
    • 5 вересня – помірна буря (Kp 6);
      • 6 вересня – слабка буря (Kp 4).

        У решту днів місяця геомагнітні коливання не прогнозуються. Водночас дані щодо магнітних  збурень оновлюються щопонеділка до 15:00 UTC і дають проноз космічної погоди на 27 днів. Зауважимо, що метеочутливим людям варто уважно ставитися до прогнозів і власного здоров’я навіть у дні незначних коливань.

        Як магнітні бурі впливають на організм

        У періоди підвищеної сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Найчастіше це проявляється у вигляді головного болю, підвищеної втоми, коливань артеріального тиску, порушень сну та загострення хронічних захворювань. Подібна реакція організму пов’язана з впливом електромагнітних хвиль на нервову та серцево-судинну системи, що особливо відчутно для людей із підвищеною чутливістю до геомагнітних коливань.

        Особливо вразливими до таких змін є люди із серцево-судинними захворюваннями, особи похилого віку, вагітні жінки та ті, хто страждає на хронічні неврологічні проблеми. Цим категоріям фахівці радять більш уважно стежити за власним станом і при необхідності коригувати фізичні навантаження та режим дня під час магнітних бур.

        Як пом’якшити вплив магнітної бурі

        Щоб пом’якшити вплив магнітної бурі на організм, медики радять уважно ставитися до фізичного та емоційного навантаження. У такі дні варто уникати стресових ситуацій, конфліктів і перевтоми, надавати пріоритет відпочинку та повноцінному сну. Корисно проводити більше часу на свіжому повітрі та займатися легкою фізичною активністю, наприклад, йогою або пішими прогулянками, що допомагає зняти напруження і стабілізувати самопочуття.

        Також важливо переглянути раціон: під час магнітних бур краще обмежити вживання кави, алкоголю та важкої жирної їжі, натомість віддавати перевагу легким стравам, фруктам, овочам та достатній кількості води.Такий підхід дозволяє організму легше переносити геомагнітні коливання, знижуючи ризик загострення хронічних захворювань та неприємних симптомів у людей, чутливих до магнітних бур.

        Альона Уткіна

        Здоров'яПогода та довкілля