13712 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
1396 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
6620 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
5164 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
72809 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 42785 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 47235 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 161206 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 92645 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79545 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Теги
Автори
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року

Київ • УНН

 • 5126 перегляди

Синоптики прогнозують середньомісячну температуру у вересні 2025 року в межах 13-18 градусів, що є близько до норми. Можливі спекотні дні через надходження теплого повітря з тропіків.

Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року

Літо добігає кінця. Потроху відступає нестримна спека, а дощі стають все більш звичним явищем. Яка погода очікує на українців восени та чи варто остерігатися повернення спекотних днів  - журналісту УНН розповів провідний синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Погода у вересні 2025 року

Загалом за прогнозами середньомісячної температури синоптиків Українського гідрометцентру середня місячна температура передбачається в межах 13-18 градусів. У Карпатах 11-12 градусів, що є близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 37-76 см. У Карпатах значно більше - 74-106 мм. Це в межах 80-120 % від норми

- розповів Семиліт.

Синоптик зазначив, що поки що неможливо надати більш точні дані через мінливість атмосфери та вплив на Україну різних повітряних мас, як з Атлантики, так і з тропіків.  

Більш точні дані поки що неможливо сказати. Атмосфера мінлива, вона постійно рухається. На територію України можуть надходити як повітряні маси з Атлантики, приносячи прохолоду, та з тропічних широт, приносячи тепло

 - пояснив Іван Семиліт.

Львів встановив новий температурний рекорд 25.08.25, 09:27 • 3454 перегляди

Чи повернеться спека

Семиліт також звернув увагу, що через надходження дуже теплого повітря з тропічних широт к вересні можливі спекотні дні, на кшталт тих, які бували влітку.

Щодо дуже сильної спеки, то може і будуть надходження з тропічних широт дуже теплого повітря, оскільки абсолютні максимуми температури за кліматичними характеристиками вересня сягають 37-38 градусів. У гірських районах місцями 24-36 градусів. За минулі роки, за аналізами цієї кліматичної норми, можуть бути такі максимуми

При цьому синоптик підкреслив, що чи будуть спекотні дні цього вересня говорити зарано. Все залежить від того, як буде рухатися атмосфера та як будуть надходити повітряні маси.

Погода в жовтні і листопаді

Семиліт також додав, що в даний момент зарано говорити, якою буде погода у жовтні та листопаді. В цілому навіть прогноз на цілий вересень є доволі узагальненим і може змінюватися.

Дуже зарано говорити про те, якою буде погода в жовтні та листопаді. Ми більше спеціалізуємося на короткострокових прогнозах – 3-5 діб. Вже 10 діб – це більш консультативний прогноз. Прогноз на цілий вересень – більш узагальнений, середньомісячна температура і місячна кількість опадів. Такі дані ми можемо надавати.  

Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго25.08.25, 10:45 • 7988 переглядiв

Павло Зінченко

Погода та довкілля