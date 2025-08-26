Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року

Літо добігає кінця. Потроху відступає нестримна спека, а дощі стають все більш звичним явищем. Яка погода очікує на українців восени та чи варто остерігатися повернення спекотних днів - журналісту УНН розповів провідний синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Погода у вересні 2025 року

Загалом за прогнозами середньомісячної температури синоптиків Українського гідрометцентру середня місячна температура передбачається в межах 13-18 градусів. У Карпатах 11-12 градусів, що є близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 37-76 см. У Карпатах значно більше - 74-106 мм. Це в межах 80-120 % від норми - розповів Семиліт.

Синоптик зазначив, що поки що неможливо надати більш точні дані через мінливість атмосфери та вплив на Україну різних повітряних мас, як з Атлантики, так і з тропіків.

Більш точні дані поки що неможливо сказати. Атмосфера мінлива, вона постійно рухається. На територію України можуть надходити як повітряні маси з Атлантики, приносячи прохолоду, та з тропічних широт, приносячи тепло - пояснив Іван Семиліт.

Чи повернеться спека

Семиліт також звернув увагу, що через надходження дуже теплого повітря з тропічних широт к вересні можливі спекотні дні, на кшталт тих, які бували влітку.

Щодо дуже сильної спеки, то може і будуть надходження з тропічних широт дуже теплого повітря, оскільки абсолютні максимуми температури за кліматичними характеристиками вересня сягають 37-38 градусів. У гірських районах місцями 24-36 градусів. За минулі роки, за аналізами цієї кліматичної норми, можуть бути такі максимуми

При цьому синоптик підкреслив, що чи будуть спекотні дні цього вересня говорити зарано. Все залежить від того, як буде рухатися атмосфера та як будуть надходити повітряні маси.

Погода в жовтні і листопаді

Семиліт також додав, що в даний момент зарано говорити, якою буде погода у жовтні та листопаді. В цілому навіть прогноз на цілий вересень є доволі узагальненим і може змінюватися.

Дуже зарано говорити про те, якою буде погода в жовтні та листопаді. Ми більше спеціалізуємося на короткострокових прогнозах – 3-5 діб. Вже 10 діб – це більш консультативний прогноз. Прогноз на цілий вересень – більш узагальнений, середньомісячна температура і місячна кількість опадів. Такі дані ми можемо надавати.

