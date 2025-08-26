$41.430.15
Эксклюзив
11:23 • 576 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
10:16 • 3100 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
06:24 • 63908 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 37501 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 43128 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 153211 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 90339 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 78595 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 224408 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 190666 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Синоптики прогнозируют среднемесячную температуру в сентябре 2025 года в пределах 13-18 градусов, что близко к норме. Возможны жаркие дни из-за поступления теплого воздуха из тропиков.

Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года

Лето подходит к концу. Понемногу отступает безудержная жара, а дожди становятся все более привычным явлением. Какая погода ожидает украинцев осенью и стоит ли остерегаться возвращения жарких дней - журналисту УНН рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода в сентябре 2025 года

В целом по прогнозам среднемесячной температуры синоптиков Украинского гидрометцентра средняя месячная температура предполагается в пределах 13-18 градусов. В Карпатах 11-12 градусов, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 37-76 см. В Карпатах значительно больше - 74-106 мм. Это в пределах 80-120 % от нормы

- рассказал Семилит.

Синоптик отметил, что пока невозможно предоставить более точные данные из-за изменчивости атмосферы и влияния на Украину различных воздушных масс, как из Атлантики, так и из тропиков.

Более точные данные пока невозможно сказать. Атмосфера изменчива, она постоянно движется. На территорию Украины могут поступать как воздушные массы из Атлантики, принося прохладу, так и из тропических широт, принося тепло

- пояснил Иван Семилит.

Вернется ли жара

Семилит также обратил внимание, что из-за поступления очень теплого воздуха из тропических широт в сентябре возможны жаркие дни, наподобие тех, которые бывали летом.

Что касается очень сильной жары, то может и будут поступления из тропических широт очень теплого воздуха, поскольку абсолютные максимумы температуры по климатическим характеристикам сентября достигают 37-38 градусов. В горных районах местами 24-36 градусов. За прошлые годы, по анализам этой климатической нормы, могут быть такие максимумы

При этом синоптик подчеркнул, что будут ли жаркие дни в этом сентябре говорить рано. Все зависит от того, как будет двигаться атмосфера и как будут поступать воздушные массы.

Погода в октябре и ноябре

Семилит также добавил, что в данный момент рано говорить, какой будет погода в октябре и ноябре. В целом даже прогноз на целый сентябрь является довольно обобщенным и может меняться.

Очень рано говорить о том, какой будет погода в октябре и ноябре. Мы больше специализируемся на краткосрочных прогнозах – 3-5 суток. Уже 10 суток – это более консультативный прогноз. Прогноз на целый сентябрь – более обобщенный, среднемесячная температура и месячное количество осадков. Такие данные мы можем предоставлять.

Павел Зинченко

Погода и окружающая среда