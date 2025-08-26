Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года

Лето подходит к концу. Понемногу отступает безудержная жара, а дожди становятся все более привычным явлением. Какая погода ожидает украинцев осенью и стоит ли остерегаться возвращения жарких дней - журналисту УНН рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода в сентябре 2025 года

В целом по прогнозам среднемесячной температуры синоптиков Украинского гидрометцентра средняя месячная температура предполагается в пределах 13-18 градусов. В Карпатах 11-12 градусов, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 37-76 см. В Карпатах значительно больше - 74-106 мм. Это в пределах 80-120 % от нормы - рассказал Семилит.

Синоптик отметил, что пока невозможно предоставить более точные данные из-за изменчивости атмосферы и влияния на Украину различных воздушных масс, как из Атлантики, так и из тропиков.

Более точные данные пока невозможно сказать. Атмосфера изменчива, она постоянно движется. На территорию Украины могут поступать как воздушные массы из Атлантики, принося прохладу, так и из тропических широт, принося тепло - пояснил Иван Семилит.

Вернется ли жара

Семилит также обратил внимание, что из-за поступления очень теплого воздуха из тропических широт в сентябре возможны жаркие дни, наподобие тех, которые бывали летом.

Что касается очень сильной жары, то может и будут поступления из тропических широт очень теплого воздуха, поскольку абсолютные максимумы температуры по климатическим характеристикам сентября достигают 37-38 градусов. В горных районах местами 24-36 градусов. За прошлые годы, по анализам этой климатической нормы, могут быть такие максимумы

При этом синоптик подчеркнул, что будут ли жаркие дни в этом сентябре говорить рано. Все зависит от того, как будет двигаться атмосфера и как будут поступать воздушные массы.

Погода в октябре и ноябре

Семилит также добавил, что в данный момент рано говорить, какой будет погода в октябре и ноябре. В целом даже прогноз на целый сентябрь является довольно обобщенным и может меняться.

Очень рано говорить о том, какой будет погода в октябре и ноябре. Мы больше специализируемся на краткосрочных прогнозах – 3-5 суток. Уже 10 суток – это более консультативный прогноз. Прогноз на целый сентябрь – более обобщенный, среднемесячная температура и месячное количество осадков. Такие данные мы можем предоставлять.

