Львов установил новый температурный рекорд 25 августа 2025

Эксклюзив
06:07 • 3730 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 8116 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 6780 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 20415 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 38001 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 37873 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 35487 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 49259 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 82383 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64601 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
24 августа, 20:41 • 9612 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
24 августа, 22:14 • 10110 просмотра
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах
24 августа, 22:39 • 10461 просмотра
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ
24 августа, 23:11 • 10046 просмотра
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые
25 августа, 00:29 • 7812 просмотра
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: детали
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 3810 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 8214 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 49290 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 82410 просмотра
23 августа, 06:00 • 49651 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марк Карни
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Канада
22 августа, 14:39 • 47552 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 13:10 • 32818 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 11:46 • 33435 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 10:17 • 36177 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 02:18 • 41904 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Твиттер
Шахед-136

Львов установил новый температурный рекорд 25 августа 2025

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Во Львове 25 августа зафиксировали рекордно низкую температуру +4,3°C, что является абсолютным минимумом за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд 1964 года составлял +6,2°C.

Львов установил новый температурный рекорд

25 августа Львов проснулся с неожиданным «прохладным подарком» от природы. В городе зафиксировали рекордно низкую температуру для этого дня – всего +4,3°C. Это абсолютный минимум за весь период наблюдений. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, пишет УНН.

Детали

Предыдущий рекорд принадлежал еще 1964 году, когда столбик термометра опустился до +6,2°C. Таким образом, нынешний августовский утренний воздух стал самым прохладным за последние шесть десятилетий.

Метеорологи Львовского регионального центра отмечают, что такое резкое изменение температуры связано с активным вторжением холодных воздушных масс с севера. Для львовян это стало ощутимым контрастом после традиционно теплых августовских дней.

Хотя жара еще может вернуться, этот рекорд напоминает, насколько изменчивой и непредсказуемой бывает погода даже в конце лета.

Напомним

На горе Поп Иван Черногорский 24 августа зафиксирован первый снегопад. Температура воздуха на вершине составляет +1°C, а спасатели предупреждают об опасности.

Ранее УНН писал, что на урочище Заросляк возле Говерлы зафиксированы первые снеговые осадки этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Карпатские горы
Украина
Львов