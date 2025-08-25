Львов установил новый температурный рекорд 25 августа 2025
Киев • УНН
Во Львове 25 августа зафиксировали рекордно низкую температуру +4,3°C, что является абсолютным минимумом за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд 1964 года составлял +6,2°C.
25 августа Львов проснулся с неожиданным «прохладным подарком» от природы. В городе зафиксировали рекордно низкую температуру для этого дня – всего +4,3°C. Это абсолютный минимум за весь период наблюдений. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, пишет УНН.
Детали
Предыдущий рекорд принадлежал еще 1964 году, когда столбик термометра опустился до +6,2°C. Таким образом, нынешний августовский утренний воздух стал самым прохладным за последние шесть десятилетий.
Метеорологи Львовского регионального центра отмечают, что такое резкое изменение температуры связано с активным вторжением холодных воздушных масс с севера. Для львовян это стало ощутимым контрастом после традиционно теплых августовских дней.
Хотя жара еще может вернуться, этот рекорд напоминает, насколько изменчивой и непредсказуемой бывает погода даже в конце лета.
Напомним
На горе Поп Иван Черногорский 24 августа зафиксирован первый снегопад. Температура воздуха на вершине составляет +1°C, а спасатели предупреждают об опасности.
Ранее УНН писал, что на урочище Заросляк возле Говерлы зафиксированы первые снеговые осадки этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.