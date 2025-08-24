Зима близько: поблизу Говерли випав перший сніг
Київ • УНН
На урочищі Заросляк біля Говерли зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.
На урочище Заросляк поблизу Говерли зафіксували перший сніг цього сезону, пише УНН із посиланням на соцмережі.
Деталі
На урочищі Заросляк, розташованому поблизу найвищої вершини України - Говерли, зафіксували перші цього сезону снігові опади. Високогір’я Карпат вкривається білою ковдрою, готуючись до наближення зимового сезону.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що середземноморський циклон Lukas зміщується на схід, спричиняючи дощі на півдні, сході та в центрі. На День Незалежності в Україні очікуються короткочасні дощі у західних, північних та центральних областях.