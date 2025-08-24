$41.220.00
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
05:50 • 7524 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
23 серпня, 07:20 • 46226 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 50215 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28263 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
22 серпня, 15:16 • 52962 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
22 серпня, 14:47 • 34032 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35059 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:30 • 26448 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
22 серпня, 13:07 • 25748 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
05:50 • 7524 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20 • 46226 перегляди
Зима близько: поблизу Говерли випав перший сніг

Київ • УНН

 • 428 перегляди

На урочищі Заросляк біля Говерли зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.

Зима близько: поблизу Говерли випав перший сніг

На урочище Заросляк поблизу Говерли зафіксували перший сніг цього сезону, пише УНН із посиланням на соцмережі.

Деталі

На урочищі Заросляк, розташованому поблизу найвищої вершини України - Говерли, зафіксували перші цього сезону снігові опади. Високогір’я Карпат вкривається білою ковдрою, готуючись до наближення зимового сезону.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що середземноморський циклон Lukas зміщується на схід, спричиняючи дощі на півдні, сході та в центрі. На День Незалежності в Україні очікуються короткочасні дощі у західних, північних та центральних областях.

Альона Уткіна

Погода та довкілля
Карпати
Україна