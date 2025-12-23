$42.150.10
15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі

Київ • УНН

 96 перегляди

АТЕШ виявив систематичне вживання алкоголю командним складом 74-го мотострілецького полку рф на Запорізькому напрямку. Це призвело до значних втрат особового складу та повної втрати управління підрозділами.

П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі

Партизанський рух АТЕШ зафіксував масове пияцтво серед командного складу 74-го мотострілецького полку зс рф, що виконує завдання на Запорізькому напрямку. За даними підпілля, систематичне вживання алкоголю офіцерами безпосередньо на бойових позиціях призвело до рекордних втрат особового складу та повної втрати управління підрозділами. Про це пише УНН.

Деталі

Агент руху, який перебуває у складі 4-го батальйону зазначеного полку, повідомляє, що командири взводів та рот віддають накази у стані сильного сп'яніння. Через це бійців відправляють у атаки без розвідданих та належної корекції вогню.

Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рф21.12.25, 07:20 • 19252 перегляди

Агент АТЕШ із складу 4-го батальйону 74-го мотострілецького полку повідомляє, що командири взводів і рот систематично вживають алкоголь прямо на взводних опорних пунктах і ротних опорних пунктах біля лінії фронту. Особовий склад підтверджує: накази віддаються у стані сильного алкогольного сп'яніння, без найменшого розуміння реальної обстановки. Це вже призвело до найвищих втрат у підрозділі за весь час бойових дій 

– йдеться у повідомленні руху в Telegram.

Через неадекватне планування операцій батальйон, який отримав неофіційну назву "алко-бат", щомісяця втрачає близько сотні військовослужбовців. Мотивація солдатів фактично відсутня, оскільки виживання підрозділу залежить не від воєнної стратегії, а від кондиції керівництва.

В "алко-баті" втрати становлять до 100 осіб на місяць убитими і пораненими – значно більше, ніж у решті підрозділів, повідомляє наш агент. Бійців відправляють на штурми за завідомо невірними координатами, без коригування вогню і без будь-яких розвідданих. Втрати продовжують зростати, мотивація дорівнює нулю, і військовослужбовці все частіше відкрито кажуть: доля батальйону залежить не від тактики і противника, а від того, скільки сьогодні випив командирський склад 

– повідомляє АТЕШ.

Наразі у підрозділі спостерігається зростання внутрішньої напруги, оскільки рядовий склад дедалі частіше усвідомлює безперспективність виконання наказів нетверезих офіцерів.

Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів19.12.25, 18:44 • 10796 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Запорізька область