Партизанський рух АТЕШ зафіксував масове пияцтво серед командного складу 74-го мотострілецького полку зс рф, що виконує завдання на Запорізькому напрямку. За даними підпілля, систематичне вживання алкоголю офіцерами безпосередньо на бойових позиціях призвело до рекордних втрат особового складу та повної втрати управління підрозділами. Про це пише УНН.

Агент руху, який перебуває у складі 4-го батальйону зазначеного полку, повідомляє, що командири взводів та рот віддають накази у стані сильного сп'яніння. Через це бійців відправляють у атаки без розвідданих та належної корекції вогню.

Агент АТЕШ із складу 4-го батальйону 74-го мотострілецького полку повідомляє, що командири взводів і рот систематично вживають алкоголь прямо на взводних опорних пунктах і ротних опорних пунктах біля лінії фронту. Особовий склад підтверджує: накази віддаються у стані сильного алкогольного сп'яніння, без найменшого розуміння реальної обстановки. Це вже призвело до найвищих втрат у підрозділі за весь час бойових дій

Через неадекватне планування операцій батальйон, який отримав неофіційну назву "алко-бат", щомісяця втрачає близько сотні військовослужбовців. Мотивація солдатів фактично відсутня, оскільки виживання підрозділу залежить не від воєнної стратегії, а від кондиції керівництва.

В "алко-баті" втрати становлять до 100 осіб на місяць убитими і пораненими – значно більше, ніж у решті підрозділів, повідомляє наш агент. Бійців відправляють на штурми за завідомо невірними координатами, без коригування вогню і без будь-яких розвідданих. Втрати продовжують зростати, мотивація дорівнює нулю, і військовослужбовці все частіше відкрито кажуть: доля батальйону залежить не від тактики і противника, а від того, скільки сьогодні випив командирський склад