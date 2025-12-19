Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 2680 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 6002 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 7580 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 15452 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 14780 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13583 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15484 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12669 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 20079 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 11014 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.1м/с
92%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів19 грудня, 07:49 • 3728 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 12316 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 20749 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 20594 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 22851 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 15445 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 20075 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 22912 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 26574 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 52819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Савченко Надія
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 58094 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 40087 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 38401 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44668 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49615 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
M1 Abrams

Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів

Київ • УНН

 • 154 перегляди

На Запорізькому напрямку російські військові атакують власні позиції через відсутність координації та актуальних карт. Агенти руху АТЕШ повідомляють, що командування намагається приховати ці інциденти, списуючи їх на "помилки в картах".

Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів

На Запорізькому відрізку фронту в лавах російських окупаційних військ зафіксовано випадки "дружнього вогню" з катастрофічними наслідками. Через відсутність координації та актуальних карт російське командування відправляє штурмові групи атакувати позиції власних же підрозділів. Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у складі 1441-го мотострілецького полку рф, пише УНН.

Деталі

Один з агентів руху розповів деталі нещодавнього інциденту. Штурмову групу відправили у нічну атаку без точних координат та оновлених даних про розташування військ. Окупанти виконали завдання: вступили в бій та провели зачистку об’єкта. Проте після огляду тіл загиблих з’ясувалося, що вони ліквідували військовослужбовців із сусіднього російського підрозділу.

Спроби приховати некомпетентність

Командування полку намагається зам'яти скандал, списуючи трагедію на "помилки в картах" та раптове "зміщення рубежів". Проте серед особового складу панує розуміння, що причиною смертей став повний хаос в управлінні та відсутність зв’язку між частинами.

Солдати ризикують життям не через противника, а через некомпетентність командирів і відсутність зв’язку між підрозділами 

– зазначають інформатори АТЕШ. 

Такі інциденти дедалі більше підривають моральний стан загарбників, які усвідомлюють, що можуть стати жертвою не лише українських Сил оборони, а й власних офіцерів.

окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ16.12.25, 19:57 • 5352 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні