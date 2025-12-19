Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів
Київ • УНН
На Запорізькому напрямку російські військові атакують власні позиції через відсутність координації та актуальних карт. Агенти руху АТЕШ повідомляють, що командування намагається приховати ці інциденти, списуючи їх на "помилки в картах".
На Запорізькому відрізку фронту в лавах російських окупаційних військ зафіксовано випадки "дружнього вогню" з катастрофічними наслідками. Через відсутність координації та актуальних карт російське командування відправляє штурмові групи атакувати позиції власних же підрозділів. Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у складі 1441-го мотострілецького полку рф, пише УНН.
Деталі
Один з агентів руху розповів деталі нещодавнього інциденту. Штурмову групу відправили у нічну атаку без точних координат та оновлених даних про розташування військ. Окупанти виконали завдання: вступили в бій та провели зачистку об’єкта. Проте після огляду тіл загиблих з’ясувалося, що вони ліквідували військовослужбовців із сусіднього російського підрозділу.
Спроби приховати некомпетентність
Командування полку намагається зам'яти скандал, списуючи трагедію на "помилки в картах" та раптове "зміщення рубежів". Проте серед особового складу панує розуміння, що причиною смертей став повний хаос в управлінні та відсутність зв’язку між частинами.
Солдати ризикують життям не через противника, а через некомпетентність командирів і відсутність зв’язку між підрозділами
Такі інциденти дедалі більше підривають моральний стан загарбників, які усвідомлюють, що можуть стати жертвою не лише українських Сил оборони, а й власних офіцерів.
окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ16.12.25, 19:57 • 5352 перегляди