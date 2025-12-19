На Запорізькому відрізку фронту в лавах російських окупаційних військ зафіксовано випадки "дружнього вогню" з катастрофічними наслідками. Через відсутність координації та актуальних карт російське командування відправляє штурмові групи атакувати позиції власних же підрозділів. Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у складі 1441-го мотострілецького полку рф, пише УНН.

Один з агентів руху розповів деталі нещодавнього інциденту. Штурмову групу відправили у нічну атаку без точних координат та оновлених даних про розташування військ. Окупанти виконали завдання: вступили в бій та провели зачистку об’єкта. Проте після огляду тіл загиблих з’ясувалося, що вони ліквідували військовослужбовців із сусіднього російського підрозділу.

Командування полку намагається зам'яти скандал, списуючи трагедію на "помилки в картах" та раптове "зміщення рубежів". Проте серед особового складу панує розуміння, що причиною смертей став повний хаос в управлінні та відсутність зв’язку між частинами.

Солдати ризикують життям не через противника, а через некомпетентність командирів і відсутність зв’язку між підрозділами