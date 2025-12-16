Військовослужбовці 1441-го мотострілецького полку рф почали масово вчиняти самокалічення через неадекватні накази командування на Покровському напрямку. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на дані своїх агентів у Донецькому військовому госпіталі, пише УНН.

Деталі

Партизани фіксують різкий приплив окупантів із нетиповими пораненнями. У приватних розмовах солдати зізнаються, що завдають собі шкоди навмисно. Це єдиний для них спосіб потрапити до госпіталю та уникнути відправлення на передову для виконання самовбивчих завдань.

Головні причини масового самокалічення в підрозділах рф – це штурми "будь-якою ціною": солдатів кидають на українські позиції без техніки, належної підготовки та укріплень.

АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста

Також окупанти скаржаться на дефіцит елементарних ресурсів для ведення бою. За відмову йти у бій солдатам погрожують карцером, розправою або позбавленням виплат.

В такій обстановці деякі бійці намагаються штучно вивести себе з ладу – отримати легке поранення, сподіваючись перечекати хвилю штурмів у тилу – зазначають в "АТЕШ".

Однак, за даними підпілля, така "тактика" не завжди рятує окупантів: багатьох після мінімального лікування повертають назад на фронт. Ситуація свідчить про глибоку кризу та низький морально-психологічний стан у російських підрозділах на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську