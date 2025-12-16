окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 1926 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 7464 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 9826 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 13805 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 15013 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20316 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22222 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22933 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27496 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23528 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
89%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 15677 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 24191 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29781 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 14948 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 24542 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 12933 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 24619 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29853 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 73181 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Гаага
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43246 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60187 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60159 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63787 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98544 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ

Київ • УНН

 • 104 перегляди

російські солдати 1441-го мотострілецького полку рф почали масово вчиняти самокалічення через неадекватні накази командування на Покровському напрямку. Це єдиний спосіб уникнути відправлення на передову для виконання самогубних завдань.

окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ

Військовослужбовці 1441-го мотострілецького полку рф почали масово вчиняти самокалічення через неадекватні накази командування на Покровському напрямку. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на дані своїх агентів у Донецькому військовому госпіталі, пише УНН.

Деталі

Партизани фіксують різкий приплив окупантів із нетиповими пораненнями. У приватних розмовах солдати зізнаються, що завдають собі шкоди навмисно. Це єдиний для них спосіб потрапити до госпіталю та уникнути відправлення на передову для виконання самовбивчих завдань.

Головні причини масового самокалічення в підрозділах рф – це штурми "будь-якою ціною": солдатів кидають на українські позиції без техніки, належної підготовки та укріплень.

АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15.12.25, 22:52 • 9116 переглядiв

Також окупанти скаржаться на дефіцит елементарних ресурсів для ведення бою. За відмову йти у бій солдатам погрожують карцером, розправою або позбавленням виплат.

В такій обстановці деякі бійці намагаються штучно вивести себе з ладу – отримати легке поранення, сподіваючись перечекати хвилю штурмів у тилу 

– зазначають в "АТЕШ".

Однак, за даними підпілля, така "тактика" не завжди рятує окупантів: багатьох після мінімального лікування повертають назад на фронт. Ситуація свідчить про глибоку кризу та низький морально-психологічний стан у російських підрозділах на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15.12.25, 19:53 • 12866 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Україна
Донецьк
Куп'янськ