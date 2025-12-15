Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську
Київ • УНН
Українські партизани у лавах російських військ повідомляють про напружену ситцуацію між командирами армії рф та вищим командуванням через невиконання бойових планів, зокрема йдеться про Куп'янськ.
У генеральному штабі збройних сил рф панує "лихоманка" через невиконання ключових стратегічних завдань і термінів, поставлених вищим політичним керівництвом росії. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ, посилаючись на інформацію своїх агентів з числа офіцерів угруповання військ "Центр", пише УНН.
Деталі
За даними партизанів, генштаб перебуває під серйозним тиском через нездатність забезпечити захоплення Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації у раніше визначені терміни.
Офіцери, які повертаються з відряджень до головного органу військового управління рф, повідомляють, що у кабінетах панує хаос. Генерали відкрито обговорюють "жорсткий рознос", який їм влаштували "з самого верху".
АТЕШ стверджує, що військово-політичне керівництво рф, ймовірно, усвідомлює реальну ситуацію на фронті, попри публічні заяви про нібито захоплені українські населені пункти. Командування генштабу, намагаючись підігнати ситуацію на полі бою під політичні доповіді, "кидає в атаки величезні хвилі своїх солдатів, ігноруючи рекордні за останній час втрати".
