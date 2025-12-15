Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську

$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежу
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську

Київ • УНН

Українські партизани у лавах російських військ повідомляють про напружену ситцуацію між командирами армії рф та вищим командуванням через невиконання бойових планів, зокрема йдеться про Куп'янськ.

Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську
Фото: DeepState map

У генеральному штабі збройних сил рф панує "лихоманка" через невиконання ключових стратегічних завдань і термінів, поставлених вищим політичним керівництвом росії. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ, посилаючись на інформацію своїх агентів з числа офіцерів угруповання військ "Центр", пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, генштаб перебуває під серйозним тиском через нездатність забезпечити захоплення Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації у раніше визначені терміни.

Офіцери, які повертаються з відряджень до головного органу військового управління рф, повідомляють, що у кабінетах панує хаос. Генерали відкрито обговорюють "жорсткий рознос", який їм влаштували "з самого верху".

АТЕШ стверджує, що військово-політичне керівництво рф, ймовірно, усвідомлює реальну ситуацію на фронті, попри публічні заяви про нібито захоплені українські населені пункти. Командування генштабу, намагаючись підігнати ситуацію на полі бою під політичні доповіді, "кидає в атаки величезні хвилі своїх солдатів, ігноруючи рекордні за останній час втрати".

Степан Гафтко

