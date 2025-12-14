Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у Севастополі
Українські партизани провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту рф у Севастополі. Отримані дані передано Силам оборони України для точкового удару по логістичній структурі.
Українські партизанський провів розвідку одного з ключових логістичних об’єктів Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі. Про це "АТЕШ", пише УНН.
За даними руху, агенти здійснили детальну розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (військова частина 63876), який відповідає за постачання південного угруповання російських окупаційних військ. Партизани зафіксували точні координати командних будівель та основних майданчиків зберігання матеріальних ресурсів.
У "АТЕШ" зазначають, що цей центр є критично важливим елементом логістики, від якого залежить здатність російських військ вести бойові дії, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Всі отримані відомості вже передані Силам оборони України. Ця інформація дозволить завдати точкового удару по постачанню та логістичній структурі Чорноморського флоту
Як раніше писав УНН росія використовує базу відпочинку "Севастополь" для маскування військових підрозділів, розміщуючи там аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість з них пересуваються у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку.