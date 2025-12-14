Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у Севастополі

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 15:54 • 22404 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 42847 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 31545 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 31313 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 26820 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 17604 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17541 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15788 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13914 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14277 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
90%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Сімферополі окупанти перевіряють речі жителів під виглядом "антидиверсійних навчань" 13 грудня, 22:11 • 3030 перегляди
Прем'єр Британії та президентка Єврокомісії обговорили "вирішальний момент" для України13 грудня, 22:27 • 8178 перегляди
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені14 грудня, 00:37 • 15301 перегляди
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України02:36 • 4198 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів03:31 • 9328 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 31047 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 35446 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 37133 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 47038 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 70557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білорусь
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 17807 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 19715 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 24737 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 59138 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 39885 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Опалення

Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у Севастополі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Українські партизани провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту рф у Севастополі. Отримані дані передано Силам оборони України для точкового удару по логістичній структурі.

Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у Севастополі

Українські партизанський провів розвідку одного з ключових логістичних об’єктів Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі. Про це "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними руху, агенти здійснили детальну розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (військова частина 63876), який відповідає за постачання південного угруповання російських окупаційних військ. Партизани зафіксували точні координати командних будівель та основних майданчиків зберігання матеріальних ресурсів.

У "АТЕШ" зазначають, що цей центр є критично важливим елементом логістики, від якого залежить здатність російських військ вести бойові дії, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Всі отримані відомості вже передані Силам оборони України. Ця інформація дозволить завдати точкового удару по постачанню та логістичній структурі Чорноморського флоту

- сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН росія використовує базу відпочинку "Севастополь" для маскування військових підрозділів, розміщуючи там аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість з них пересуваються у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Збройні сили України
Херсонська область
Севастополь