Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters

росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6192 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8396 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12641 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14283 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18832 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35491 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54757 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59128 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51875 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14347 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17366 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139516 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183864 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101783 перегляди
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2136 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21482 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34381 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44896 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139516 перегляди
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 2628 перегляди

Південнокорейський автовиробник Hyundai не має можливості викупити свій колишній завод у росії, попри опцію зворотного викупу, термін дії якої спливає наступного місяця. Причиною є війна в Україні та пов'язані з нею санкції, які унеможливлюють повернення компанії на російський ринок.

Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters

Південнокорейський автовиробник Hyundai не має можливості викупити назад свій колишній виробничий завод у росії через війну, що триває в Україні. При цьому опція зворотного викупу, ймовірно, спливе вже наступного місяця. Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерело, обізнане з ситуацією, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання разом зі своєю "дочкою" Kia Hyundai раніше був найбільшим іноземним автовиробником у Росії. Однак у 2024 році компанія продала свій завод у санкт-петербурзі. Роботу підприємства було зупинено ще в березні 2022 року — через місяць після вторгнення рф в Україну, що спричинило хвилю західних санкцій і порушило ланцюги постачання та платежів.

Угода, за якою Hyundai продав 100% заводу російській AGR Automotive Group за символічні 140 тис. вон (97 доларів), передбачала дворічну опцію зворотного викупу. Термін дії цього пункту спливає у січні.

"Це не та ситуація, в якій ми можемо викупити акції", — сказало джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями Hyundai, попросивши не називати його ім’я через чутливість теми.

У Hyundai заявили Reuters, що остаточного рішення щодо реалізації опції викупу ще не ухвалено. AGR Automotive Group не відповіла на запит про коментар.

Хоча співрозмовник не уточнив конкретних причин неможливості скористатися опцією, він вказав на триваючу війну в Україні. Попри те що президент США Дональд Трамп назвав припинення війни одним із пріоритетів своєї адміністрації та тисне на Київ і Москву щодо мирної угоди, бойові дії тривають, а санкції США та ЄС проти Росії залишаються чинними.

"Війна має завершитися", — зазначило джерело.

Наразі незрозуміло, чи означатиме пропуск січневого дедлайну остаточну відмову Hyundai від права на зворотний викуп, чи компанія зможе домовитися про продовження терміну

- підкреслює видання.

Через репутаційні ризики та санкції, які унеможливили роботу заводів, більшість іноземних автовиробників залишили російський ринок. Продаючи активи в росії у 2024 році, Hyundai заявляла, що зазнає збитків у 287 млрд вон.

Деякі компанії, зокрема Hyundai, продали заводи російським структурам за символічні суми, залишивши за собою опцію зворотного викупу в надії колись повернутися. Більшість таких підприємств нині збирають китайські автомобілі під російськими брендами, тоді як завод Hyundai випускає машини під брендом Solaris — колишньою назвою популярної моделі корейського виробника для російського ринку.

Японська Mazda Motor стала першою компанією, яка втратила право на зворотний викуп у жовтні, відмовившись реалізовувати опцію викупу 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers. Renault, Ford, Nissan і Mercedes-Benz також мають опції зворотного викупу, термін дії яких спливає між 2027 і 2029 роками. Toyota та Volkswagen продали свої активи без будь-яких прав на викуп.

До виходу з росії завод Hyundai в санкт-петербурзі був одним із найбільших іноземних автопідприємств у країні з потужністю понад 200 тис. автомобілів Hyundai і Kia на рік. Hyundai та Kia, у якій Hyundai володіє близько 35%, були найбільшими іноземними гравцями російського ринку до війни в Україні. У 2019 році вони разом продали понад 400 тис. автомобілів — близько 23% усіх продажів нових авто в Росії, випередивши найбільшого місцевого виробника АвтоВАЗ. Приблизно половина цього обсягу вироблялася безпосередньо на російському заводі.

Автомобільний сектор росії, який колись вважався одним із найперспективніших у Європі, цього року демонструє слабкі ознаки відновлення. Нині ринок домінують китайські компанії, які у 2024 році продали в росії майже 1 млн автомобілів із загального обсягу продажів 1,57 млн одиниць.

Ольга Розгон

