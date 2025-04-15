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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18463 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130226 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123928 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125364 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124139 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127279 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190657 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76718 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163968 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115296 перегляди

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Інтерес до гібридних авто в Україні за рік зріс на половину: назвали бестселери липня

У липні в Україні зареєстровано майже 2,4 тис. гібридних авто, що на 56% більше, ніж торік. Лідером серед нових гібридів стала Toyota RAV-4, а серед вживаних - Ford Fusion US.

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Намагалися "відбити" чоловіка: в Одесі сталась нова бійка з представниками ТЦК - соцмережі

Відео нового конфлікту в Одесі між представниками ТЦК та трьома жінками, які намагалися "відбити" чоловіка, шириться у соцмережах. Офіційних коментарів наразі немає.

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В Одесі під час вручення повістки напали на військових ТЦК та поліцейську: двох людей затримали, один утік

42-річну жінку та 43-річного чоловіка затримано за напад на патрульну поліцейську в Одесі. Конфлікт з військовослужбовцями ТЦК і патрульними поліцейськими стався під час вручення повістки водію автомобіля КІА, який втік з місця події.

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Ринок нових авто в Україні зріс на 20% у липні 2024 року. Renault Duster став лідером продажів, а Toyota залишається найпопулярнішим брендом.

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Їхав по "зебрі" на гіроскутері: під Києвом водій збив 12-річного хлопця

У Броварах 33-річний водій Kia збив 12-річного хлопця на гіроскутері, який перетинав пішохідний перехід на зелене світло. Постраждалу дитину доставили до лікарні, її стан стабільний.

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У ДТП на трасі Київ-Знам'янка загинув 9-річний хлопчик

9-річний хлопчик загинув в автокатастрофі на трасі Київ-Знам'янка, коли автомобіль Kia зіткнувся зі стоячою вантажівкою Volvo.

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На Київщині вантажівка зіштовхнулась із легковиком: троє загиблих

У Київській області вантажівка зіткнулася з легковиком, внаслідок чого загинули водій та двоє пасажирів легковика.

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На Київщині в ДТП травмувались троє людей: 3-річний хлопчик знаходиться в реанімації

Три людини, в тому числі 3-річний хлопчик постраждали в ДТП за участю автомобілів "KIA" та "Camry" поблизу Білої Церкви Київської області.

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У Києві п’яний водій вчинив потрійну ДТП: є постраждалі

П'яний 23-річний водій спричинив потрійну ДТП у Києві, в результаті якої постраждали двоє людей. Тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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На Івано-Франківщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом, є загиблі й потерпілі

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Електрокар - у трійці бестселерів: які авто найпопулярніші на ринку в Україні

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У Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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