У липні в Україні зареєстровано майже 2,4 тис. гібридних авто, що на 56% більше, ніж торік. Лідером серед нових гібридів стала Toyota RAV-4, а серед вживаних - Ford Fusion US.
Відео нового конфлікту в Одесі між представниками ТЦК та трьома жінками, які намагалися "відбити" чоловіка, шириться у соцмережах. Офіційних коментарів наразі немає.
42-річну жінку та 43-річного чоловіка затримано за напад на патрульну поліцейську в Одесі. Конфлікт з військовослужбовцями ТЦК і патрульними поліцейськими стався під час вручення повістки водію автомобіля КІА, який втік з місця події.
Ринок нових авто в Україні зріс на 20% у липні 2024 року. Renault Duster став лідером продажів, а Toyota залишається найпопулярнішим брендом.
У Броварах 33-річний водій Kia збив 12-річного хлопця на гіроскутері, який перетинав пішохідний перехід на зелене світло. Постраждалу дитину доставили до лікарні, її стан стабільний.
9-річний хлопчик загинув в автокатастрофі на трасі Київ-Знам'янка, коли автомобіль Kia зіткнувся зі стоячою вантажівкою Volvo.
У Київській області вантажівка зіткнулася з легковиком, внаслідок чого загинули водій та двоє пасажирів легковика.
Три людини, в тому числі 3-річний хлопчик постраждали в ДТП за участю автомобілів "KIA" та "Camry" поблизу Білої Церкви Київської області.
Електричний кросовер Kia EV9 отримав титул "Кращий автомобіль світу 2024 року" в рамках премії World Car Awards, оголошеної на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку.
П'яний 23-річний водій спричинив потрійну ДТП у Києві, в результаті якої постраждали двоє людей. Тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
Три людини загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля та автобуса біля села Тязів в Івано-Франківській області.
Кросовер Renault Duster залишився бестселером на українському ринку нових автомобілів у лютому 2024 року з результатом 603 продані одиниці.
У Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.