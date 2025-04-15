На Київщині в ДТП травмувались троє людей: 3-річний хлопчик знаходиться в реанімації

Три людини, в тому числі 3-річний хлопчик постраждали в ДТП за участю автомобілів "KIA" та "Camry" поблизу Білої Церкви Київської області.