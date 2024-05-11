У ДТП на трасі Київ-Знам'янка загинув 9-річний хлопчик
Київ • УНН
9-річний хлопчик загинув в автокатастрофі на трасі Київ-Знам'янка, коли автомобіль Kia зіткнувся зі стоячою вантажівкою Volvo.
У ДТП на автодорозі Київ-Знамʼянка загинув 9-річний хлопчик, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика "Kia", рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля "Volvo", який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.
У результаті події 9-річний пасажир "Kia" загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні. Водій самоскиду "Volvo" тілесних ушкоджень не отримав.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Працівники поліції продовжують працювати на місці події.
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