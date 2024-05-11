В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик

В ДТП на автодороге Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Предварительно установлено, что 38-летняя водитель легковушки "Kia", двигаясь по автодороге Н-01, допустила столкновение с задней частью автомобиля "Volvo", который находился в неподвижном состоянии в крайней полосе.

В результате происшествия 9-летний пассажир "Kia" погиб на месте, 38-летнюю водительницу доставили в больницу. Водитель самосвала "Volvo" телесных повреждений не получил.

По данному факту открыто уголовное производство по (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Работники полиции продолжают работать на месте происшествия.

Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые