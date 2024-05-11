Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы
В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно
Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов
Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые
Трое полицейских погибли и один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Винницкой области.
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах
Сегодня в Тбилиси, Грузия, состоится масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва противоречивого закона об "иностранных агентах", участники которой пройдут маршем к Европейской площади.
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы
В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей и один получил ранения в Волчанской громаде Харьковской области.
В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно
На складе Института минеральных ресурсов в Наро-Фоминске московской области площадью 2800 квадратных метров вспыхнул пожар, причина которого неизвестна.
Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина
Женщина погибла в результате российского ракетного обстрела инфраструктуры пригорода Сум.
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр
620 детей начнут учиться в первой подземной школе Харькова со следующего понедельника, а из-за высокого спроса планируется построить еще как минимум три такие школы.
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
Украинские военные сбили еще один российский самолет СУ-25, продолжая успешную противовоздушную оборону от налетов российской авиации.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
В оккупированном Россией городе Мариуполь, Украина, прогремели взрывы, подробности которых пока неизвестны.
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов
Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включая 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, среди которых 160 бронемашин "Хаски".
Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины
Вооруженные силы локализовали врага в "серой зоне" в Харьковской области, которая не расширяется, и пытаются уничтожить его там.