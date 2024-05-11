Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

В Винницкой области в результате ДТП погибли трое полицейских. Авария произошла сегодня около 12 часов на объездной дороге города Винница. На месте происшествия работают следователи, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По предварительной информации следствия, в результате столкновения трех легковушек трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу. Правоохранители находились вне службы и как раз возвращались с учебы.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угрозы их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения.

На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.