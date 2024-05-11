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Масштабна ДТП на Вінниччині: троє поліцейських загинули, є поранені

Масштабна ДТП на Вінниччині: троє поліцейських загинули, є поранені

Київ • УНН

 • 38058 перегляди

Троє поліцейських загинули і один отримав поранення в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів у Вінницькій області.

На Вінниччині внаслідок ДТП загинуло троє поліцейських. Аварія сталась сьогодні близько 12 години на обʼїзній дорозі міста Вінниця. На місці події працюють слідчі, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.

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Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.

За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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