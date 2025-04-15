Біла Церква

На Київщині затримали шістьох осіб за стрілянину в ТРЦ у Білій Церкві. Поранено відвідувача спортклубу, поліція розшукує ще чотирьох причетних.
У Білій Церкві група невідомих увірвалася до спортклубу в ТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників.
Прокурори оскаржать рішення суду про звільнення з-під варти неповнолітнього, підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві.
У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.
У Білій Церкві підліток побив та вимагав 15 тисяч гривень у 12-річної дівчинки. Юнаку повідомлено про підозру за катування та вимагання коштів під час воєнного стану.
Поліція розслідує побиття 12-річної дівчинки трьома неповнолітніми у Білій Церкві. Інцидент зафіксовано на відео, серед підозрюваних нападників - ровесниця потерпілої та двоє хлопців 15-16 років.
30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця після попередньої операції в Мінську. Донором стала жінка з Білої Церкви, яка померла від інсульту.
Голова Київської ОВА повідомив про участь 110 підприємств та 1442 магазинів у програмі "Національний кешбек". Ініціатива уряду спрямована на підтримку національної економіки та місцевого бізнесу в умовах війни.
У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.
На Київщині реалізовано заходи програми "Ти як?". Створено сервіси психосоціальної допомоги, підтримки ветеранів та ВПО, функціонують центри ментального здоров'я та проводиться навчання фахівців.
У Білоцерківській громаді запрацювало нове відділення реабілітації для військових з важкими пораненнями. Центр оснащений сучасним обладнанням та може одночасно приймати 20 пацієнтів.
42-річна одеситка агресивно поводилась і лаялася на водія маршрутки, який не зупинився біля вокзалу. Поліція кваліфікувала дії жінки як дрібне хуліганство та склала адміністративний протокол.
Уряд України призначив нових заступників міністрів аграрної політики та у справах ветеранів, а також держсекретаря Мінкультури. Звільнено заступника міністра культури, погоджено кадрові зміни в Київській області.
У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ворожу швидкісну ціль, що рухається через Чернігівщину в напрямку Василькова. Населення закликають негайно прямувати до укриття.
23-річний водій BMW під дією наркотиків втратив контроль над авто та врізався в електроопору. Внаслідок падіння опори постраждав 18-річний пішохід, якого госпіталізували з травмами.
У селі Горошків Тетіївської громади рятувальники ДСНС дістали з місцевого ставка тіло загиблої жінки. Інцидент стався 27 вересня, тіло було виявлено на поверхні води.
Десять громад Київської області отримали нові шкільні автобуси. Загалом з початку серпня передано 30 автобусів, а до кінця року планується поповнити парк на 55 одиниць.
У Київській області обговорили енергонезалежність, підготовку до навчального року та відновлення регіону. Розглянули питання ветеранської політики та активізації міжнародної співпраці.
Фахівці КНДІСЕ ідентифікували уламки ракет КНДР після ударів по Київській області. Експерти впевнені у походженні ракет, але не можуть встановити дату їх виготовлення.
На Київщині 57-річний чоловік підозрюється у тому, що під час сварки кинув гранату в будинку. Його дружина загинула, сам він і син поранені. Підозрюваного затримано, йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Водій "Volkswagen" не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом у Київській області, в результаті чого водій і пасажир були госпіталізовані з травмами.
Ще 4 вантажівки MAN, придбані за кошти місцевого бюджету Білої Церкви, передала бійцям 72-ї ОМБр влада Київської області.
По всій Україні повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракети у різних регіонах.
В Одеській області 15-річний хлопчик приніс додому з лісосмуги невідомий предмет і намагався його розібрати. Внаслідок чого предмет здетонував і юнак загинув.
44-річний чоловік з Білої Церкви, за даними поліції, погрожував підірвати багатоповерхівку, що змусило поліцію евакуювати близько 150 мешканців, перш ніж затримати підозрюваного у стані алкогольного сп'яніння, якому тепер загрожує до 6 років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування.
У Волинській області в селі Городилець вибухнула літій-іонний акумулятор, пошкодивши приміщення та електромережу.
У приватному будинку в Білій Церкві у Київській області сталася вибух та пожежа через генератор, ніхто не постраждав.
24-річний чоловік з Білої Церкви потонув у річці в селі Глибочка Київської області.
Білоцерківська лікарня отримала ангіограф для надання оперативної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, позбавляючи їх необхідності перевозити в обласну лікарню та заощаджуючи життєво важливий час.
За словами представника "Укрзалізниці", з початку 2024 року на залізниці загинуло 76 людей, при цьому 90% аварій сталися через наїзд рухомого складу.