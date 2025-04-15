Біла Церква

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24935 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152430 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134142 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136773 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133001 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133400 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195738 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77456 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164546 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116683 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

На Київщині затримали шістьох осіб за стрілянину в ТРЦ у Білій Церкві. Поранено відвідувача спортклубу, поліція розшукує ще чотирьох причетних.

Кримінал та НП • 18 березня, 19:25 • 53899 перегляди

На Київщині невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ: є поранений

У Білій Церкві група невідомих увірвалася до спортклубу в ТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників.

Кримінал та НП • 18 березня, 10:13 • 49347 перегляди

Суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Прокурори оскаржать рішення суду про звільнення з-під варти неповнолітнього, підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві.

Кримінал та НП • 17 березня, 22:32 • 15396 перегляди

У Київській області підліток побив 16-річну дівчину у під'їзді

У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину в під'їзді багатоквартирного будинку. Інцидент, який стався наприкінці минулого року, знімала на телефон ще одна учасниця події.

Кримінал та НП • 11 березня, 13:16 • 16554 перегляди

Побиття неповнолітньої в Білій Церкві: одному з фігурантів загрожує до 12-ти років позбавлення волі

У Білій Церкві підліток побив та вимагав 15 тисяч гривень у 12-річної дівчинки. Юнаку повідомлено про підозру за катування та вимагання коштів під час воєнного стану.

Кримінал та НП • 21 січня, 10:35 • 30581 перегляди

Троє підлітків побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві: відео потрапило до поліції

Поліція розслідує побиття 12-річної дівчинки трьома неповнолітніми у Білій Церкві. Інцидент зафіксовано на відео, серед підозрюваних нападників - ровесниця потерпілої та двоє хлопців 15-16 років.

Суспільство • 20 січня, 07:03 • 77404 перегляди

В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця

30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця після попередньої операції в Мінську. Донором стала жінка з Білої Церкви, яка померла від інсульту.

Суспільство • 15 січня, 10:13 • 31489 перегляди

"Національний кешбек": 110 підприємств та 1442 магазини Київщини вже долучилися до ініціативи

Голова Київської ОВА повідомив про участь 110 підприємств та 1442 магазинів у програмі "Національний кешбек". Ініціатива уряду спрямована на підтримку національної економіки та місцевого бізнесу в умовах війни.

Економіка • 17 жовтня, 12:41 • 15874 перегляди

На Київщині розпочинає роботу платформа "Діалог влади та бізнесу": хто може долучитися

У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.

Економіка • 15 жовтня, 16:49 • 29444 перегляди

Як на Київщині реалізовується Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?": Кравченко розповів деталі

На Київщині реалізовано заходи програми "Ти як?". Створено сервіси психосоціальної допомоги, підтримки ветеранів та ВПО, функціонують центри ментального здоров'я та проводиться навчання фахівців.

Київщина • 10 жовтня, 16:17 • 19480 перегляди

На Київщині відкрили сучасний реабілітаційний центр для військових - Кравченко

У Білоцерківській громаді запрацювало нове відділення реабілітації для військових з важкими пораненнями. Центр оснащений сучасним обладнанням та може одночасно приймати 20 пацієнтів.

Суспільство • 9 жовтня, 10:45 • 16974 перегляди

Чиновниця влаштувала скандал у маршрутці в Одесі: поліція склала протокол

42-річна одеситка агресивно поводилась і лаялася на водія маршрутки, який не зупинився біля вокзалу. Поліція кваліфікувала дії жінки як дрібне хуліганство та склала адміністративний протокол.

Кримінал та НП • 8 жовтня, 15:25 • 17047 перегляди

Кабмін провів кадрові зміни у трьох міністерствах та погодив призначення в ОВА

Уряд України призначив нових заступників міністрів аграрної політики та у справах ветеранів, а також держсекретаря Мінкультури. Звільнено заступника міністра культури, погоджено кадрові зміни в Київській області.

Політика • 8 жовтня, 10:56 • 13779 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через ворожу ціль

У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ворожу швидкісну ціль, що рухається через Чернігівщину в напрямку Василькова. Населення закликають негайно прямувати до укриття.

Війна • 2 жовтня, 19:08 • 43778 перегляди

У Білій Церкві водій під наркотиками спричинив ДТП з постраждалим

23-річний водій BMW під дією наркотиків втратив контроль над авто та врізався в електроопору. Внаслідок падіння опори постраждав 18-річний пішохід, якого госпіталізували з травмами.

Кримінал та НП • 1 жовтня, 23:42 • 20936 перегляди

На Київщині з водойми вилучили тіло потопельниці

У селі Горошків Тетіївської громади рятувальники ДСНС дістали з місцевого ставка тіло загиблої жінки. Інцидент стався 27 вересня, тіло було виявлено на поверхні води.

Суспільство • 28 вересня, 09:53 • 18525 перегляди

Вже третя партія: десять громад Київщини отримали шкільні автобуси

Десять громад Київської області отримали нові шкільні автобуси. Загалом з початку серпня передано 30 автобусів, а до кінця року планується поповнити парк на 55 одиниць.

Суспільство • 24 вересня, 17:18 • 17298 перегляди

Енергетика, підготовка до навчального року, підтримка ветеранів: на Київщині відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

У Київській області обговорили енергонезалежність, підготовку до навчального року та відновлення регіону. Розглянули питання ветеранської політики та активізації міжнародної співпраці.

Політика • 14 серпня, 15:55 • 36301 перегляди
Ексклюзив

Експерти КНДІСЕ впевнені, що нещодавні удари по Київщині ворог завдавав саме північнокорейськими ракетами – Мін’юст

Фахівці КНДІСЕ ідентифікували уламки ракет КНДР після ударів по Київській області. Експерти впевнені у походженні ракет, але не можуть встановити дату їх виготовлення.

Війна • 13 серпня, 06:59 • 72421 перегляди

У Білій Церкві чоловіка затримали за підрив гранати: загинула дружина, сам він і син поранені

На Київщині 57-річний чоловік підозрюється у тому, що під час сварки кинув гранату в будинку. Його дружина загинула, сам він і син поранені. Підозрюваного затримано, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 2 серпня, 11:50 • 18743 перегляди

Водія та пасажира "Volkswagen" госпіталізовано після ДТП на Київщині

Водій "Volkswagen" не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом у Київській області, в результаті чого водій і пасажир були госпіталізовані з травмами.

Кримінал та НП • 16 липня, 21:50 • 23142 перегляди

Українські захисники отримають від Київщини ще 4 вантажівки MAN - Кравченко

Ще 4 вантажівки MAN, придбані за кошти місцевого бюджету Білої Церкви, передала бійцям 72-ї ОМБр влада Київської області.

Війна • 14 липня, 08:57 • 65147 перегляди

По всій Україні повітряна тривога, Повітряні сили попереджають про ворожі ракети

По всій Україні повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракети у різних регіонах.

Війна • 8 липня, 07:16 • 21796 перегляди

Намагався розібрати невідомий предмет: на Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток

В Одеській області 15-річний хлопчик приніс додому з лісосмуги невідомий предмет і намагався його розібрати. Внаслідок чого предмет здетонував і юнак загинув.

Суспільство • 3 липня, 14:27 • 21361 перегляди

На Київщині чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку: йому повідомили про підозру

44-річний чоловік з Білої Церкви, за даними поліції, погрожував підірвати багатоповерхівку, що змусило поліцію евакуювати близько 150 мешканців, перш ніж затримати підозрюваного у стані алкогольного сп'яніння, якому тепер загрожує до 6 років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування.

Київ • 3 липня, 12:36 • 40846 перегляди

На Волині вибухнув акумулятор, пошкоджено приміщення будинку

У Волинській області в селі Городилець вибухнула літій-іонний акумулятор, пошкодивши приміщення та електромережу.

Кримінал та НП • 3 липня, 09:58 • 17466 перегляди

У Білій Церкві сталася пожежа через генератор: вибухнуло після кількох годин роботи

У приватному будинку в Білій Церкві у Київській області сталася вибух та пожежа через генератор, ніхто не постраждав.

Кримінал та НП • 2 липня, 09:51 • 17437 перегляди

У річці на Київщині знайшли тіло потопельника

24-річний чоловік з Білої Церкви потонув у річці в селі Глибочка Київської області.

Суспільство • 29 червня, 19:20 • 22500 перегляди

Лікарня Білої Церкви отримала ангіограф для допомоги пацієнтам з гострим інфарктом – голова Київської ОВА

Білоцерківська лікарня отримала ангіограф для надання оперативної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, позбавляючи їх необхідності перевозити в обласну лікарню та заощаджуючи життєво важливий час.

Суспільство • 18 червня, 12:26 • 19729 перегляди

76 людей загинули на залізниці із початку року

За словами представника "Укрзалізниці", з початку 2024 року на залізниці загинуло 76 людей, при цьому 90% аварій сталися через наїзд рухомого складу.

Суспільство • 29 травня, 12:43 • 18443 перегляди