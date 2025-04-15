Біла Церква

У Білій Церкві чоловіка затримали за підрив гранати: загинула дружина, сам він і син поранені

На Київщині 57-річний чоловік підозрюється у тому, що під час сварки кинув гранату в будинку. Його дружина загинула, сам він і син поранені. Підозрюваного затримано, йому загрожує до 15 років ув'язнення.