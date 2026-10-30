Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіацію

Після розпаду Радянського Союзу Україна успадкувала третій за величиною авіаційний арсенал у світі, включаючи найновіші стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. Проте вже наприкінці 1990-х років під тиском Заходу частину літаків порізали на метал, і ще частина у листопаді 1999 року була передана росії в обмін на списання боргів за газ, пише УНН.

Стан авіації на серпень 1991 року

На кінець 1991 року на території України внаслідок розпаду СРСР залишилось стратегічне угруповання військ (сил) у складі трьох військових округів (Прикарпатського, Київського та Одеського), а також Чорноморський флот.

За наявною інформацією на території України дислокувались:

3 загальновійськові та 2 танкові армії;

армійський корпус;

чотири повітряні армії;

окрема армія протиповітряної оборони (9 бригад ППО);

43-я ракетна армія стратегічних ядерних сил СРСР;

Чорноморський флот з корабельним складом понад 850 суден (бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, у т. ч. унікальні судна "Академік Сергій Корольов" та флагман космічного флоту "Космонавт Юрій Гагарін");

два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування.

Загальна чисельність особового складу становила понад 800 тис.; понад 9 тис. одиниць танків, понад 11 тис. одиниць броньованих машин піхоти та десанту, близько 3 тис. літальних апаратів з яких 1090 - бойові літаки: винищувачі Су-27, Міг-29; бомбардувальники Су-24М, штурмовики Су-25; 25 стратегічних бомбардувальників Ту-95 та 19 Ту-160, а також близько 200 од. інших бомбардувальників, зокрема бомбардувальники Ту-22 різних модифікацій; розвідувальні Су-24МР, військово-транспортні літаки, тощо, 900 - вертольотів (ударні Мі-24, багатоцільові Мі-8, тощо з яких 330 бойові), понад 850 кораблів та суден забезпечення.

Фото: Ту-160 "Білий Лебідь"

Передача стратегічної авіації за газ

Проте, 8 жовтня 1999 року Україна та росія у Ялті підписали договір, за яким Україна мала передати росії 8 Ту-160, 3 Ту-95 та 575 крилатих ракет повітряного базування Х-55 в рамках "газової угоди".

2 листопада 1999 року Кабінет міністрів України на чолі прем’єр-міністра Валерія Пустовойтенка без погодження з Верховною Радою затвердив угоду між урядом рф та України, за якою Київ передав москві 8 Ту-160, 3 Ту-95 та 575 крилатих ракет повітряного базування Х-55 в рахунок платежів по заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ "Газпром" на суму 275 млн доларів.

У 2019 році Тимчасова слідча комісія ВР, створена для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки, встановила, що вказана сума близько не була співмірна з вартістю переданого майна.

Як вже зазначалося, Україна мала 19 Ту-160 та 25 Ту-95МС, з яких було передано росії у кількості 8 та 3 одиниць відповідно. Решту літаків порізали на метал за програмою Нанна-Лугара. Зокрема, 10 літаків було утилізовано у 1998-2001 роках на аеродромі в Прилуках на Чернігівщині. Процес знищення першого українського Ту-160 розпочався 16 листопада 1998 року в присутності американських сенаторів.

Фото: Ту-160 із бортовим номером 32 розбирають на авіабазі в Прилуках. 2001 рік.

19 Ту-95МС було утилізовано на авіабазах в Узині та Білій Церкві. Також один Ту-160 (бортовий номер 26) перелетів у 2000 році з Прилук до Полтави. Зараз він є експонатом Музею важкої бомбардувальної авіації. Там же розміщено один Ту-95МС, а ще один був залишений на базі в Узині як навчально-тренувальний або музейно-демонстраційний планер, після чого утилізований.

Фото: Ту-95МС "Ведмідь"

5 листопада 1999 року відбувся перший переліт - з аеродрому в Прилуках до російської авіабази "Енгельс" вилетів перший Ту-160. Передача решти літаків та обладнання завершилася у лютому 2000 року.

Це - зброя, яка визначає і політичний потенціал держави, і воєнний, а також надає змогу розмовляти на рівних з будь-яким партнером. Якщо потенціал цього стратегічного авіаційного комплексу дозволяє тримати під контролем території на майже усіх континентах, то це говорить про те, що, мабуть, не дуже свідомо деякі відповідальні особи і уряду, і наших міністерств підійшли до цього питання. У свій час літаки могли бути переобладнані під звичайні засоби ураження. І такі проєкти навіть розроблялися тут на Прилуцькій авіабазі - казав у 1999 році останній командир українського авіаполку Ту-160 Сергій Осипов.

Авіаційний експерт Богдан Долінце у коментарі УНН зазначив, що Ту-160 - це надзвуковий бомбардувальник, який може змінювати форму крила для збільшення швидкості польоту. Може виконувати політ на так званій надзвуковій швидкості, тобто більше 1000 км на годину, і запускати так звані надзвукові ракети, тобто фактично мова йде про ракети зі швидкістю від 1 000 до 1,5 і більше тисяч кілометрів на годину.

По-друге, якщо говорити про літаки Ту-95МС, то мова йде фактично про достатньо стару платформу, це турбогвинтовий літак, але його ключова особливість і перевага - це відносно значно менше споживання палива, можливість здійснювати польоти на дуже великі відстані.

Ракети Х-55 - це фактично крилата ракета великого радіусу дії, здатність її до 2,5 тисяч кілометрів. Вона може мати як ядерну, так і неядерну бойову частину. Це такі ракети фактично наступальної дії. Задача їх - проходити систему протиповітряної оборони і знищувати її.

Якщо говорити про важливість саме для росії, то фактично основна частина саме самих сучасних і свіжих літаків Ту-160 базувалися саме в Україні, в Прилуках. І тому росія була зацікавлена отримати ці літаки, тому що мова йшла не просто там про ще одні літаки Ту-160, а про найсучасніші, найновіші з фактично найбільшим запасом льотного ресурсу. Якщо говорити про Ту-95… хоча росія була основним експлуатантом цих літаків, але на момент розпаду СРСР значна частина цих літаків перебувала в Україні. Тому фактично вони залишилися в Україні. На той момент, до моменту передачі загалом з 1091-го року Україна мала там більше ніж 1600 ракет Х-55 і понад 40 літаків стратегічної авіації, з яких 19 Ту-160 і 25 Ту-95. росія ж в той час мала лише декілька літаків Ту-160 - зазначив Долінце.

Чи могла Україна відмовитися від передачі літаків?

За його словами, з моменту, коли на Україну почали тиснути західні партнери для того, щоб фактично її роззброїти, і Київ позбувся ядерної зброї, одночасно з цим мова йшла не тільки про самі ядерні боєголовки, мова йшла про літаки-носії ядерної зброї, про ракети-носії тактичної і ядерної зброї.

Звісно, літаки Ту-95, Ту-160, ракети Х-55 - це ось той перелік, який підпадав під розуміння Західного світу, що це є елементи фактично ядерного озброєння, і Україна, якщо не хоче потрапити під санкції, хоче отримати хоча б якусь підтримку чи допомогу Заходу, має відмовитися від цієї зброї - додає Долінце.

Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

Як вже зазначалося, Україна мала понад 40 літаків такого типу, проте росія отримала лише частинку з них.

Чому? Тому що до моменту передачі до 1999-го року росії літаків, частина з них вже була знищена, розібрана та фактично пошматована. Є достатньо велика кількість кадрів, де спеціальна техніка, яку фінансували західні країни, приїжджала, і вона фактично розрізала ці літаки на метал. Звісно, що ніхто в Україні вартість цих літаків не компенсував. Фактично, там якісь мінімальні кошти по ціні металобрухту, можливо, надавалися. І то лише для компенсації витрат по знищенню цих бортів - зазначає експерт.

Він наголошує, що якщо говорити про альтернативи, то Україна, по-перше, навряд чи могла утримувати ці літаки, адже технічне обслуговування і ремонт фактично весь базувався на території росії.

По-друге, за словами експерта, на ці літаки необхідно було мати повний комплект відповідної технічної документації, що теж питання відкрите, чи була хоча б частина цієї документації.

Ми маємо розуміти, що для їх експлуатації необхідно відповідні льотновипробувальні засоби, навчальні центри, які б могли готувати пілотів для експлуатації цих літаків. Адже за 10-15 років чи 20 фактично не залишилося нікого, хто міг би керувати цими авіаційними платформами. Ще одна важлива складова… ми маємо розуміти, що це не там простий пасажирський чи якийсь транспортний літак. Його неможливо використовувати для якихось не військових цілей. Тобто, фактично мова йде про те, що постійно необхідно було б витрачати сотні там мільйонів доларів для утримання такого авіапарку, що в той момент навряд чи Україна могла б собі дозволити, враховуючи і так непросту ситуацію з бюджетними коштами - резюмував експерт.

Скільки росія може мати літаків Ту-160 та Ту-95МС

У серпні видання Defense Express із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України повідомляло, що після ураження стратегічного бомбардувальника Ту-95МС на авіабазі "Енгельс" у росії могло залишитися близько 37 боєздатних літаків цього типу.

рф має 18 Ту-160 у строю, але для ударів по Україні використовує лише сім - Defense Express

Також Defense Express із посиланням на дані аналітика AviVector повідомляло, що росія формально має у строю 18 стратегічних бомбардувальників Ту-160, однак для ракетних ударів по Україні фактично використовує лише сім літаків цього типу.

У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express

З початку повномасштабного вторгнення, росія могла втратити від 10 до 15 літаків Ту-95 різних модифікацій. З грудня 2022 року аеропорт Енгельс-2 став регулярною ціллю для українських безпілотників. Перші удари 5 і 26 грудня 2022-го пошкодили Ту-95МС і призвели до загибелі техніків.

У 2025 році внаслідок спецоперації СБУ "Павутина", росія втратила до 8 літаків на аеродромі Бєлая Іркутської області.

17 липня цього року Силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по Україні.

28 серпня Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ, російського літака-ракетоносія Ту-95МС в Енгельсі, а також відповіді у Чорному морі.

Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ і Ту-95МС в енгельсі