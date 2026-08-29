У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express

Після ураження стратегічного бомбардувальника Ту-95МС на авіабазі "Енгельс" у росії могло залишитися близько 37 боєздатних літаків цього типу. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

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За даними видання, удар по авіабазі здійснив Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Внаслідок атаки було уражено Ту-95МС, який росія використовує як носій крилатих ракет Х-101.

Ще кілька днів тому ГУР повідомляло, що у боєздатному стані Росія мала 38 Ту-95МС. З урахуванням втрати літака на "Енгельсі", за оцінкою Defense Express, їхня кількість могла скоротитися до 37 машин у версіях МС та МСМ.

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Загалом у складі російської стратегічної авіації "на папері" перебувають 47 Ту-95МС. Водночас близько десяти з них, за наявними даними, не здатні виконувати бойові завдання.

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Пізніше супутникові знімки показали масштаби пошкодження літака на "Енгельсі". У Ту-95МС відсутня частина крила, а Defense Express зазначає, що з огляду на вік цих машин та обмежені можливості їх ремонту літак фактично можна вважати знищеним.

Ту-95МС є одним з основних російських носіїв крилатих ракет Х-101, які застосовуються для далекобійних ударів по Україні. Втрата ще одного такого борту відповідно скорочує кількість літаків, які росія може залучати до запусків цих ракет.

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