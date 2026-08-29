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В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express

Киев • УНН

 • 4614 просмотра

Удар СБУ повредил Ту-95МС на авиабазе «Энгельс», и самолёт могли фактически уничтожить. Боеспособными могли остаться 37 таких бомбардировщиков.

В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express

После поражения стратегического бомбардировщика Ту-95МС на авиабазе «Энгельс» в России могло остаться около 37 боеспособных самолётов этого типа. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

По данным издания, удар по авиабазе нанёс Центр специальных операций «Альфа» СБУ. В результате атаки был поражён Ту-95МС, который Россия использует как носитель крылатых ракет Х-101.

Ещё несколько дней назад ГУР сообщало, что в боеспособном состоянии Россия имела 38 Ту-95МС. С учётом потери самолёта на «Энгельсе», по оценке Defense Express, их количество могло сократиться до 37 машин в версиях МС и МСМ.

Что известно о российском парке Ту-95

Всего в составе российской стратегической авиации «на бумаге» находятся 47 Ту-95МС. В то же время около десяти из них, согласно имеющимся данным, не способны выполнять боевые задачи.

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Позже спутниковые снимки показали масштабы повреждения самолёта на «Энгельсе». У Ту-95МС отсутствует часть крыла, а Defense Express отмечает, что с учётом возраста этих машин и ограниченных возможностей их ремонта самолёт фактически можно считать уничтоженным.

Ту-95МС является одним из основных российских носителей крылатых ракет Х-101, которые применяются для дальнобойных ударов по Украине. Потеря ещё одного такого борта соответственно сокращает количество самолётов, которые Россия может привлекать к запускам этих ракет.

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Степан Гафтко

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