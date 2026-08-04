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Поражено более 100 стратегических объектов рф за 40 дней - СБУ отчиталась об уникальной операции

Киев • УНН

 • 3253 просмотра

СБУ провела 40-дневную операцию, поразив более 100 стратегических объектов в рф и на оккупированных территориях. В частности, атакованы НПЗ, авиабазы, корабли "теневого флота" и ликвидировано почти 5 тысяч оккупантов.

Поражено более 100 стратегических объектов рф за 40 дней - СБУ отчиталась об уникальной операции

В рамках 40-дневной кампании воздействия на российскую федерацию, Служба безопасности Украины осуществила более 100 успешных поражений стратегически важных объектов на территории рф и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

За предыдущие 40 дней под ударами Службы безопасности оказались предприятия военно-промышленного комплекса, авиабазы, средства ПВО, командные пункты оккупантов, военные корабли и танкеры "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики

- говорится в сообщении СБУ.

В то же время подразделения Службы безопасности поразили более 21 тысячи единиц военной техники, вооружения и военной инфраструктуры, а также ликвидировали почти 5 тысяч оккупантов. Кроме того, СБУ нанесла удары по военным аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс" и "Ханская", а также по Евпаторийскому авиационному заводу.

Еще одним важным акцентом спецоперации стало системное поражение судов российского "теневого флота", которые используются для обхода международных санкций.

Под удары попали танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero, а также два грузовых судна, находившиеся под международными санкциями. Кроме того, подразделения СБУ системно уничтожали склады боеприпасов и горючего, командные пункты, узлы связи, средства РЭБ, военную логистику и другую критически важную инфраструктуру противника

- отметили в СБУ.

40 дней ударов по россии – военный эксперт рассказал, сработала ли кампания СБУ и чего ждать дальше04.08.2026, 17:04 • 125834 просмотра

Евгений Устименко

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