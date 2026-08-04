Во Франции лесной пожар вскрыл тайник с 400 снарядами времен Второй мировой войны

Лесные пожары на юге Франции вскрыли тайник с 400 старыми снарядами и боеприпасами в селе Ле-Порж, по данным местных властей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Взрывы во время пожаров, которые сначала считались взрывами газовых баллонов, могли быть вызваны взрывчаткой времен Второй мировой войны, детонировавшей от высокой температуры, сообщил местный командир пожарной охраны местным СМИ.

Мэр Марсьяль Занинетти сообщил французскому агентству новостей France Info, что во вторую ночь пожара было слышно более 100 взрывов, сравнив их с "звуками войны".

Благодаря разминированию большинство жителей вернулись в свои дома, однако мэр заявил, что некоторые районы по-прежнему закрыты для посещения. Более 180 домов в этом районе было уничтожено лесным пожаром.

"На территории нашего муниципалитета были зарыты склады боеприпасов, но мы об этом не знали, и они взорвались", - сказал Занинетти France Info.

Он описал, как они летели "вправо, влево", и что "один из них даже пробил дом".

В заявлении в Instagram в понедельник мэр написал, что доступ к океану, кемпингу и селу Ла-Женни остается закрытым.

Как сообщают французские СМИ, обнаруженное оружие было как немецкого, так и французского происхождения и включало минометные и противотанковые снаряды.

Их обнаружение произошло после лесного пожара, который опустошил район Жиронды, который сейчас взят под контроль после примерно 10 дней горения.

На фотографиях из Ле-Поржа в понедельник видно, как семьи разбирают остатки своих сгоревших домов.

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