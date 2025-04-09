В 2024 году 36 816 мигрантов пересекли Ла-Манш на лодках, что на 25% больше чем в 2023 году. Это стало вторым по величине показателем с 2018 года
Кеми Баденок победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, набрав 53 806 голосов. Она заменит Риши Сунака и планирует подготовить партию к будущему управлению государством.
После убедительной победы Лейбористской партии на выборах премьер-министром Соединенного Королевства официально стал Кир Стармер, министром обороны - Джон Хили, а министром иностранных дел - Дэвид Ламми, которые ранее посетили Киев, чтобы заверить в своей неизменной поддержке Украины.
Кир Стармер, новый премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии, вероятно, продолжит активную военную поддержку Украины и будет укреплять альянсы безопасности против россии, считает политолог.
Кир Стармер стал новым премьер-министром Соединенного Королевства после того, как привел Лейбористскую партию к убедительной победе на выборах, и произнес свою первую речь, пообещав "отстроить" "инфраструктуру возможностей" страны и создать "правительство услуг".
Риши Сунак подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании после поражения его Консервативной партии на выборах, и король Чарльз III принял его отставку.
Риши Сунак объявил о своей отставке с поста лидера Британской консервативной партии после убедительной победы лейбористов на выборах в стране, но останется на посту, пока не будет достигнуто официальное соглашение о его преемнике.
Президент Зеленский поздравил Кейра Стармера и британскую Лейбористскую партию с победой на выборах, выразил надежду на укрепление украинско-британского партнерства и восстановление международного мира и безопасности, а также поблагодарил Премьер-министра Риши Сунака, который покидает пост, за дальнейшую поддержку Украины.
Лейбористская партия Кира Стармера одержала убедительную победу на всеобщих выборах в Великобритании 2024 года, получив необходимые места для формирования следующего правительства.
По данным экзит-полов, Лейбористская партия Кейра Стармера получила значительное большинство на парламентских выборах в Великобритании.
Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.
Четверо мужчин были арестованы за проникновение на территорию резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Король Чарльз III, несмотря на борьбу с раком, лично поздравил императора Японии Нарухито в Букингемском дворце во время давно запланированного государственного визита Нарухито в Британию.
Сотрудник Службы безопасности премьер-министра Великобритании Риши Сунака арестован за то, что он сделал ставку на дату выборов, что вызвало расследование возможной утечки конфиденциальной информации.
Согласно опросам, Лейбористская партия, вероятно, победит на парламентских выборах в Великобритании с большим отрывом, а консерваторы потерпят значительное поражение.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна определить, когда возможен диалог с Россией, однако он должен опираться на международное право и устав ООН.
Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в справедливом мире, начал дипломатическую кампанию против Мирного саммита и приказал государствам воздержаться от участия в нем, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
По словам премьер-министра Риши Сунака, Великобритания пока не рассматривает возможность отправки своих военных или войск НАТО в Украину.
Перед началом саммита лидеры G7 спели "Happy Birthday" канцлеру Германии Олафу Шольцу по случаю его 66-летия.
Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Сунаком на саммите G7, подтвердив их общую приверженность прекращению незаконной войны путина и обеспечению поддержки украинской армии, экономики и народа.
Лидеры G7 собираются на ежегодный саммит в Италии, стремясь удвоить поддержку Украины за счет кредитного пакета на 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы, противостоять экономическим амбициям Китая и обсудить такие вопросы, как искусственный интеллект, одновременно сталкиваясь с внутренними проблемами.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком укрепление противовоздушной обороны Украины.
Зеленский комментируя предстоящие досрочные выборы в Великой Британии заявил, что Украина будет работать с премьер-министром, который будет избран народом Британии.
После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты сложили свои полномочия.
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, объявил о планах возобновить обязательную национальную службу для 18-летних, обязав их служить в армии в течение 12 месяцев или выполнять гражданские обязанности в выходные дни.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.
Правительство Великобритании позволит досрочно освободить некоторых заключенных, срок заключения которых близится к концу, и перенести судебные заседания, чтобы уменьшить количество заключенных в переполненных тюрьмах.
Британский стартап Wayve привлек более 1 миллиарда долларов во главе с SoftBank на разработку самообучающейся технологии автономного вождения, что стало крупнейшим финансированием ИИ в Великобритании на сегодняшний день.
В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.