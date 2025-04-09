Риши Сунак

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Лидеры G7 собираются на ежегодный саммит в Италии, стремясь удвоить поддержку Украины за счет кредитного пакета на 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы, противостоять экономическим амбициям Китая и обсудить такие вопросы, как искусственный интеллект, одновременно сталкиваясь с внутренними проблемами.