Риши Сунак

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27553 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Консервативная партия Британии избрала нового лидера

Кеми Баденок победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, набрав 53 806 голосов. Она заменит Риши Сунака и планирует подготовить партию к будущему управлению государством.

Новости Мира • 2 ноября, 13:43 • 21265 просмотра

Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине

После убедительной победы Лейбористской партии на выборах премьер-министром Соединенного Королевства официально стал Кир Стармер, министром обороны - Джон Хили, а министром иностранных дел - Дэвид Ламми, которые ранее посетили Киев, чтобы заверить в своей неизменной поддержке Украины.

политика • 5 июля, 17:28 • 64458 просмотра
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Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Кир Стармер, новый премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии, вероятно, продолжит активную военную поддержку Украины и будет укреплять альянсы безопасности против россии, считает политолог.

политика • 5 июля, 13:30 • 130475 просмотра

"Работа по изменениям начинается немедленно": Стармер произнес первую речь в качестве премьера Британии

Кир Стармер стал новым премьер-министром Соединенного Королевства после того, как привел Лейбористскую партию к убедительной победе на выборах, и произнес свою первую речь, пообещав "отстроить" "инфраструктуру возможностей" страны и создать "правительство услуг".

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Великобритания: король принял отставку Сунака с должности премьер-министра

Риши Сунак подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании после поражения его Консервативной партии на выборах, и король Чарльз III принял его отставку.

Новости Мира • 5 июля, 10:55 • 14454 просмотра

Великобритания: Сунак после поражения на выборах объявил об отставке в качестве лидера консерваторов, но не сразу

Риши Сунак объявил о своей отставке с поста лидера Британской консервативной партии после убедительной победы лейбористов на выборах в стране, но останется на посту, пока не будет достигнуто официальное соглашение о его преемнике.

Новости Мира • 5 июля, 10:03 • 15659 просмотра

Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах, надеется на укрепление британско-украинского партнерства

Президент Зеленский поздравил Кейра Стармера и британскую Лейбористскую партию с победой на выборах, выразил надежду на укрепление украинско-британского партнерства и восстановление международного мира и безопасности, а также поблагодарил Премьер-министра Риши Сунака, который покидает пост, за дальнейшую поддержку Украины.

политика • 5 июля, 08:00 • 25400 просмотра

Выборы в Великобритании: Лейбористская партия официально победила, Сунак взял ответственность за поражение

Лейбористская партия Кира Стармера одержала убедительную победу на всеобщих выборах в Великобритании 2024 года, получив необходимые места для формирования следующего правительства.

Новости Мира • 5 июля, 06:00 • 14230 просмотра

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

По данным экзит-полов, Лейбористская партия Кейра Стармера получила значительное большинство на парламентских выборах в Великобритании.

политика • 5 июля, 00:50 • 33502 просмотра

Опросы отдают лейбористам убедительную победу на выборах в Великобритании - FT

Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.

Новости Мира • 4 июля, 13:00 • 17611 просмотра

В Британии четверо мужчин пытались проникнуть на территорию дома премьера Риши Сунака

Четверо мужчин были арестованы за проникновение на территорию резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

политика • 26 июня, 03:30 • 106106 просмотра

Король Чарльз ІІІ приветствует японского императора Нарухито с государственным визитом в Британии

Король Чарльз III, несмотря на борьбу с раком, лично поздравил императора Японии Нарухито в Букингемском дворце во время давно запланированного государственного визита Нарухито в Британию.

политика • 25 июня, 22:16 • 23733 просмотра

Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов

Сотрудник Службы безопасности премьер-министра Великобритании Риши Сунака арестован за то, что он сделал ставку на дату выборов, что вызвало расследование возможной утечки конфиденциальной информации.

политика • 20 июня, 02:45 • 100668 просмотра

Выборы в Великобритании: согласно опросам, консерваторы близки к поражению, Лейбористская партия может выиграть с отрывом

Согласно опросам, Лейбористская партия, вероятно, победит на парламентских выборах в Великобритании с большим отрывом, а консерваторы потерпят значительное поражение.

Новости Мира • 16 июня, 08:53 • 23709 просмотра

Председатель Евросовета: Украина должна определить, когда может быть возможным диалог с россией

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна определить, когда возможен диалог с Россией, однако он должен опираться на международное право и устав ООН.

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путин не заинтересован в справедливом мире - премьер Британии

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в справедливом мире, начал дипломатическую кампанию против Мирного саммита и приказал государствам воздержаться от участия в нем, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Война • 15 июня, 17:15 • 26570 просмотра

Британия не рассматривает отправку войск в Украину - Риши Сунак

По словам премьер-министра Риши Сунака, Великобритания пока не рассматривает возможность отправки своих военных или войск НАТО в Украину.

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Лидеры G7 спели Happy Birthday для Олафа Шольца

Перед началом саммита лидеры G7 спели "Happy Birthday" канцлеру Германии Олафу Шольцу по случаю его 66-летия.

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Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Великобритании

Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Сунаком на саммите G7, подтвердив их общую приверженность прекращению незаконной войны путина и обеспечению поддержки украинской армии, экономики и народа.

Война • 13 июня, 18:48 • 27514 просмотра

Лидеры G7 на саммите в Италии сосредоточатся на войне в Украине и Китае

Лидеры G7 собираются на ежегодный саммит в Италии, стремясь удвоить поддержку Украины за счет кредитного пакета на 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы, противостоять экономическим амбициям Китая и обсудить такие вопросы, как искусственный интеллект, одновременно сталкиваясь с внутренними проблемами.

Война • 13 июня, 06:45 • 38388 просмотра

Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком укрепление противовоздушной обороны Украины.

Война • 5 июня, 16:14 • 37972 просмотра

Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в Британии

Зеленский комментируя предстоящие досрочные выборы в Великой Британии заявил, что Украина будет работать с премьер-министром, который будет избран народом Британии.

политика • 31 мая, 10:36 • 17771 просмотра

В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля

После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты сложили свои полномочия.

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Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, объявил о планах возобновить обязательную национальную службу для 18-летних, обязав их служить в армии в течение 12 месяцев или выполнять гражданские обязанности в выходные дни.

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Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.

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Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Правительство Великобритании позволит досрочно освободить некоторых заключенных, срок заключения которых близится к концу, и перенести судебные заседания, чтобы уменьшить количество заключенных в переполненных тюрьмах.

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Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

Британский стартап Wayve привлек более 1 миллиарда долларов во главе с SoftBank на разработку самообучающейся технологии автономного вождения, что стало крупнейшим финансированием ИИ в Великобритании на сегодняшний день.

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The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.

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Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ

Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.

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