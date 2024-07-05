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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 17:28  •  12611 просмотра

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После убедительной победы Лейбористской партии на выборах премьер-министром Соединенного Королевства официально стал Кир Стармер, министром обороны - Джон Хили, а министром иностранных дел - Дэвид Ламми, которые ранее посетили Киев, чтобы заверить в своей неизменной поддержке Украины.

В Великобритании объявили состав нового правительства после выборов. В частности, названы глава Минобороны и глава МИД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Так, Джон Хили был назначен министром обороны Британии.  Министром иностранных дел стал Дэвид Ламми.

В этом году Хил и Ламми посещали Киев.

Они отметили, что приехали с визитом, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Лейбористской партии.

"Поддержка Украины лейбористами является непоколебимой. В этом году могут произойти изменения в правительстве Великобритании, но решимость Соединенного Королевства в поддержке Украины не изменится. Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом году и в последующие годы", - заявляли Дэвид Ламми и Джон Гили.

Как писало The Standard Дэвид Лемми и Джон Хили посетили Киев, чтобы подчеркнуть, что партия "полностью поддерживает" увеличение военной помощи Великобритании этой охваченной войной стране на фоне усиления атак москвы на Харьков.

Они тогда также отмечали, что европейская безопасность станет "главным внешнеполитическим и оборонным приоритетом" лейбористского правительства, и поддержка, которую Украина оказывает, "не изменится".

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины5 июля 2024, 13:30 • 51343 просмотра

Дополнение

Букингемский дворец подтвердил отставку лидера британских консерваторов Риши Сунака с поста премьер-министра Великобритании после поражения его партии на выборах.

Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингенском дворце в пятницу, 5 июля.

После завершения голосования на выборах в Британии быстро стало понятно, что лейбористы сэра Кира Стармера идут к убедительной победе, а экзит-пол указывает на значительную потерю мест консерваторами.

Поскольку сейчас объявлены результаты по всем округам, кроме двух, лейбористы получили 412 мест - результат, сравнимый с триумфом Тони Блэра в 1997 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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